Real Madrid Mercato : Une pépite argentine pour remplacer Modric

Publié par Jules le 13 avril 2022 à 17:13

Real Madrid Mercato : Alors que les Merengues risquent de perdre Luka Modric cet été, une pépite argentine pourrait le remplacer.

Real Madrid Mercato : Un milieu de terrain de River Plate dans le viseur

Le Real Madrid, qui vient de se qualifier pour les demi-finales de Ligue des Champions, prépare son prochain mercato, en parallèle à sa très bonne saison. Leaders de Liga, les Merengues risquent de voir plusieurs de leurs cadres partir, à commencer par Luka Modric, qui serait très courtisé en vue de la prochaine fenêtre des transferts. Le Real multiplie donc les pistes et a dépoussiéré le dossier d'Enzo Fernandez, déjà courtisé cet hiver par la Maison Blanche.

Enzo Fernandez, milieu de terrain de 21 ans évoluant à River Plate, est l'un des espoirs du football argentin. Auteur de 3 buts et autant de passes décisives en 10 matches cette saison, il est l'un des patrons de la Banda Roja et risque d'être très courtisé cet été. On connaît donc d'ores et déjà le premier club à vouloir se positionner sur le joueur. Le Real Madrid voit en Enzo Fernandez un joueur qui pourrait, à terme, remplacer Luka Modric, annoncé sur le départ du côté de la capitale espagnole.

Real Madrid Mercato : Les Merengues devront mettre la main au portefeuille

C'est TodoFichajes qui livre cette information et qui assure que les dirigeants du Real Madrid feraient du joueur une piste très sérieuse pour se renforcer cet été. Les premières discussions auraient déjà débuté entre le Real et River Plate, et les dirigeants des deux clubs se seraient, apparemment, déjà mis d'accord sur le prix d'Enzo Fernandez. D'après le média espagnol, les Madrilènes devront débourser 25 millions d'euros environ pour s'attacher les services du jeune milieu de terrain argentin.

Par ailleurs, la concurrence pourrait être rude dans ce dossier, car le Real Madrid n'est pas le seul club intéressé par le profil du joueur de 21 ans. D'après TodoFichajes, Manchester City surveilleraient aussi de près la situation du jeune Enzo Fernandez et souhaiterait faire capoter le transfert de l'Argentin dans la capitale espagnole. Une opportunité pour River Plate de faire monter les prix tandis que le contrat du joueur court encore jusqu'en 2025 avec le champion d'Argentine en titre.