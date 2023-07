Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2027, Lovro Majer dispose d’un bon de sortie pour cet été. Et son transfert pourrait rapporter gros au SRFC.

Mercato Stade Rennais : Lovro Majer poussé vers la sortie

Barré par la concurrence au Stade Rennais et souhaitant donner un nouvel élan à sa carrière, Lovro Majer devrait profiter de ce mercato estival pour quitter les rangs du SRFC. Et cela tombe bien puisque le club breton ne s’opposera pas forcément à un transfert de son milieu de terrain ciblé par plusieurs autres formations à l’étranger. Surtout qu’avec les arrivées de Ludovic Blas et Enzo Le Fée, la situation pourrait davantage se compliquer pour l’international croate. « Oui, j’ai une offre pour Lovro Majer », a récemment déclaré Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais, lors de la présentation de Ludovic Blas, sans dévoiler l’identité du prétendant et le montant de la proposition. Mais L’Équipe croit savoir de qui il s’agit.

Lovro Majer en route pour la Bundesliga ?

Il y a quelques jours, le journaliste italien Fabrizio Romano a révélé que Wolfsburg et le Bayer Leverkusen envisageraient de passer à l’action pour le milieu de terrain du Stade Rennais, Lovro Majer, sur ce mercato estival. Le journal L’Équipe confirme cet intérêt des clubs allemands pour le compatriote de Luka Modric et assure que « l’offre qui est arrivée sur le bureau des dirigeants rennais émane de Wolfsburg. » Toutefois, « elle serait assez éloignée d'un montant qui pourrait faire réfléchir le club breton (25 millions d'euros). »

En effet, l’été passé, l’Atlético Madrid s’était déjà fait recaler par les Rouge et Noir avec un chèque plus important pour l’ancien joueur du Dinamo Zagreb. D’après les renseignements de Foot Mercato et de l’Insider turc Ekrem Konur, l'Inter Milan se serait également renseigné sur la situation de Lovro Majer, mais n’a pas encore formulé d’offre pour le moment. Un transfert du natif de Zagreb pourrait donc rapporter gros au SRFC.