Alors que l'OL se concentre activement sur son début de mercato estival, un défenseur lyonnais vient d'être condamné par la justice.

OL : Dejan Lovren risque cinq ans de prison

La saison de l'Olympique Lyonnais est décidément bien compliquée. Après une 7e place au classement et un avis défavorable de la DNCG, une nouvelle affaire vient taper à la porte du club. Le défenseur Dejan Lovren et son coéquipiers de sélection ont été inculpés dans une affaire de corruption visant le football croate. Les deux joueurs auraient donné un faux témoignage à la justice selon une source policière proche de l'AFP. Une mauvaise nouvelle dont se serait bien passée la direction de l'OL qui doit déjà faire face à l'assaut saoudien pour Alexandre Lacazette.

Ce n'est pas la première fois que les joueurs sont appelés à témoigner pour ce genre d'affaire. En 2018, des faits similaires leurs avaient été reprochés avant que les charges ne soient abandonnées suite à la qualification lors de la Coupe du mond en Russie.

Son transfert à l'OL pose question

Les chefs d'accusation concernent leurs témoignages au cours du procès de Zdravko Mamic, ancien directeur du Dinamo Zagreb, et de trois autres personnes à propos des contrats avec le club de la capitale. Les transferts vers Lyon (en 2010) pour Dejan Lovren, et de Tottenham (en 2008) pour Luka Modrić, qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2024 avec le Real Madrid, sont dans le viseur des enquêteurs.

Lors du procès, Zdravko Mamic fut condamné à six ans et demi de prison pour détournement ainsi qu'une amende de 1,5 million d'euros à verser à l'État croate. À l'annonce de sa sentence, l'ancien dirigeant fuit du côté de la Bosnie. En présentant un faux témoignage à la justice, l'ancien joueur de Liverpool risque entre six mois et cinq ans de prisons.