PAOK-OM : La compo de Sampaoli tombe, un choix fort en défense !

Publié par Thomas le 14 avril 2022 à 10:50

C'est le grand jour pour l' OM qui se déplace en Grèce pour affronter le PAOK Salonique. Découvrez la compo concoctée par Jorge Sampaoli.

OM : Un groupe diminué pour affronter le PAOK

Dans une ambiance tendue, l’Olympique de Marseille se déplace ce jeudi en Grèce pour tenter de se qualifier pour les demi-finales de Conference League, face au PAOK Salonique. Après les accrochages survenues lors du match aller et les nombreux affrontements entre supporters, les autorités locales ont décidé de placer cette rencontre à haut risque et interdire le déplacement des fans phocéens au stade. Privés de leur public, les Olympiens devront également se passer de plusieurs joueurs importants pour la rencontre.

En plus de Gerson, Boubacar Kamara et Bamba Dieng, tous les trois suspendus, Jorge Sampaoli a préféré ne pas emmener son buteur polonais Arkadiusz Milik, jugeant qu’il n’était pas encore à 100% pour jouer. Des absences notoires en attaque et au milieu, qui ont poussé l’entraîneur argentin à bouleverser ses plans. Pour renforcer l’entrejeu de l’ OM, Sampaoli devrait titulariser son couteau suisse, Valentin Rongier, aux côtés de Pape Gueye et Mattéo Guendouzi. D’ordinaire aligné au poste de latéral, l’ancien Nantais est devenu incontournable cette saison à Marseille, grâce notamment à sa polyvalence et sa faculté à s’adapter à de nouveaux systèmes.

En attaque, Dimitri Payet devrait assurer le rôle de faux numéro 9, laissant la recrue hivernale, Cédric Bakambu, sur le banc. Le Réunionnais devrait être accompagné du virevoltant Amine Harit et de Cengiz Ünder.

Une bataille Kolasinac-Peres en défense

Une autre incertitude résidait encore au poste de latéral gauche ce soir. Pour épauler le duo Saliba-Caleta-Car, Jorge Sampaoli pourrait faire confiance au Brésilien Luan Peres, très bon contre Montpellier ce week-end. La recrue estivale marseillaise devrait ainsi prendre le dessus sur le Bosnien Sead Kolasinac, qui réalise un parcours en demi-teinte depuis son arrivée à l’ OM.

Côté gardien, c’est Steve Mandanda, préféré à Pau Lopez, qui débutera la rencontre. Présent en conférence de presse mercredi soir, la légende phocéenne a évoqué le choc de ce soir, donnant une consigne claire à ses coéquipiers. " Apparemment il y a une ambiance très chaude ici, mais on joue au foot pour vivre des moments comme ça, pour jouer dans des stades comme ça. A nous de garder notre calme, notre sérénité dans l’utilisation du ballon pour conserver notre avantage du match aller ", a averti l’international français.

Compo probable de l' OM contre le PAOK :

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : P. Lirola, W. Saliba, D. Caleta-Car, L. Peres

Milieux de terrain : V. Rongier, P. Gueye, M. Guendouzi

Attaquants : C. Ünder, D. Payet, A. Harit