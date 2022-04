Real Madrid Mercato : L'Inter Milan se lance sur deux pépites du Real !

Publié par Thomas G. le 14 avril 2022 à 21:20

Real Madrid Mercato : Euphorique après leur qualification en demi-finale, les Merengues pourraient perdre deux joueurs cet été, convoités par l'Inter Milan.

Real Madrid Mercato : Deux pépites vont quitter la capitale espagnole

L’ambiance est à la fête à Madrid après la qualification du Real en demi-finale de la Ligue des Champions. Une performance due en grande partie à Karim Benzema et Luka Modric. Les deux joueurs sont étincelants cette saison, mais ne laissent que des miettes à leurs concurrents. Ainsi, le milieu de terrain Dani Ceballos et l’attaquant Luka Jovic sont candidats à un départ cet été.

Le milieu espagnol avait été prêté à Arsenal l’an dernier. Une saison aboutie pour le joueur andalou qui avait participé au sacre des Gunners en FA Cup. Il était revenu à Madrid avec l'ambition de s’imposer chez les Merengues. Malheureusement, il fut barré par le trio légendaire Kroos-Modric-Casemiro. Puis, il a vu l’émergence de Federico Valverde et l’arrivée en trombe d’Eduardo Camavinga. Dani Ceballos a ainsi été rétrogradé dans la hiérarchie des milieux au Real Madrid. Désormais, il souhaite partir pour relancer sa carrière.

Quant à Luka Jovic, il avait été acheté 72 millions d’euros par le Real. Un investissement conséquent qui n'a jamais porté ses fruits. Malgré quelques coups d'éclats, il n’a pas réussi à s’adapter dans la Casa Blanca. Il sera candidat à un départ pour assurer sa place dans la sélection serbe en vue de la prochaine Coupe du Monde.

L’Inter Milan veut faire ses courses à Madrid

Selon le Corriere dello Sport, l’Inter Milan serait intéressé par les deux pépites madrilènes. Les Nerazzurri pourraient proposer deux prêts avec option d'achat au Real Madrid. Les Intéristes ont réussi par le passé à relancer des joueurs en manque de confiance. Romelu Lukaku et Alexis Sanchez sont les exemples les plus récents de cette politique. Les Nerazzurri espèrent rééditer la même opération avec Luka Jovic et Dani Ceballos.

C’est un pari risqué pour l’Inter car ces deux joueurs n’ont pas beaucoup joué cette saison. Cependant, ils gardent une marge de progression non-négligeable. Les dirigeants de l’Inter Milan estiment que les deux indésirables du Real Madrid pourraient s’inscrire dans la durée à Milan.