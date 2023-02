Real Madrid Mercato : Le Bayern Munich cible un crack du Real

Publié par Thomas G. le 21 février 2023 à 09:57

Barré par une forte concurrence cette saison au Real Madrid, un milieu espagnol pourrait se relancer au Bayern Munich cet été.

Le Real Madrid affronte ce soir Liverpool en 8e de finale aller de la Ligue des Champions dans un remake de la dernière finale. Après des résultats mitigés en championnat, une victoire à Anfield pourrait permettre aux Merengues de définitivement sortir de la crise. Carlo Ancelotti va devoir faire sans Toni Kroos et Aurélien Tchouaméni pour cette rencontre.

L'entraîneur italien pourrait aligner Dani Ceballos face aux Reds. Ces dernières semaines, le milieu espagnol a profité des blessures et des contre-performances de ses concurrents pour s'illustrer. Les récentes prestations de Dani Ceballos auraient convaincu Carlo Ancelotti de lui offrir un rôle plus important dans l’effectif madrilène.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, le milieu espagnol n’a pas encore trouvé d’accord pour prolonger son aventure au sein de la Casa Blanca. Les dirigeants du Real Madrid souhaiteraient garder Dani Ceballos la saison prochaine, mais les discussions sont au point mort. L’ancien meneur de jeu d’Arsenal aurait demandé des garanties sur son statut et son temps de jeu avant de signer un nouveau contrat.

Depuis le 1er janvier, Dani Ceballos est libre de négocier avec le club de son choix et de nombreux clubs pourraient profiter de cette opportunité. En plus du Betis Séville, Arsenal et Wolverhampton, un nouveau club se serait joint à la lutte.

Real Madrid Mercato : Dani Ceballos intéresse le Bayern Munich

Les prestations du milieu du Real Madrid ne sont pas passées inaperçues et les Merengues vont devoir trouver les bons arguments pour garder Dani Ceballos. Selon les informations de Relevo, le Bayern Munich serait intéressé par son profil.

Dani Ceballos devrait être l’une des priorités du Bayern Munich lors du prochain mercato estival. Le Real Madrid pourrait réagir dans les prochaines semaines en transmettant une première offre concrète au milieu espagnol. Les Merengues veulent éviter un départ libre de Dani Ceballos et le milieu espagnol pourrait donc faire partie du nouveau projet galactique du Real Madrid.