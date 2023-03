Publié par JEAN-LUC D le 28 mars 2023 à 23:11

À la recherche de renforts pour la saison prochaine, Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético Madrid, serait sous le charme de Dani Ceballos.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Dani Ceballos n’a pas encore paraphé un nouveau contrat avec le Real Madrid. Dans une récente interview accordée au journal AS, le milieu de terrain de 26 ans a laissé entendre qu’il ne compte pas prolonger s’il ne montre pas son vrai niveau de jeu.

« Je veux jouer au football et je veux être jugé sur mon niveau sur le terrain. Je ne veux pas de renouvellement si je ne le mérite pas et je ne veux pas aller dans un autre club si je ne le mérite pas. Je veux m’amuser. 3 mois ? Je veux les jouer et quand ce sera fini, je veux rencontrer mon agent, ma famille et évaluer ce qui est le mieux, mais je ne veux pas le meilleur contrat.

Je veux que les gens, le conseil d’administration et le club décident si je suis valable ou non pour eux. Maintenant, le plus important est de se concentrer sur le quotidien, de profiter de chaque minute et de montrer aux gens que je veux continuer à jouer pour le Real Madrid », a déclaré Dani Ceballos, laissant toutes les portes ouvertes pour la suite de sa carrière.

Grand fan de l’ancien milieu offensif du Betis Séville, l’entraîneur de l’Atlético Madrid, Diego Simeone, aimerait profiter de ce moment de réflexion de Dani Ceballos pour le convaincre de le rejoindre chez les Colchoneros.

Real Madrid Mercato : Diego Simeone ne lâche pas Dani Ceballos

Dani Ceballos va-t-il allonger la liste des joueurs ayant quitté les rangs du Real Madrid pour rejoindre ceux de son frère ennemi ? Selon les informations relayées ces dernières heures par le quotidien Marca, les dirigeants de l'Atlético Madrid auraient contacté l’entourage de l’ancien milieu de terrain d’Arsenal à deux reprises pour lui proposer de venir renforcer l’effectif de Diego Simeone. Surtout que les Merengues n’ont toujours pas proposé de prolongation au natif d’Utrera.

Forcément, la situation de l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo attire l’attention d’autres clubs. Sur insistance de son coach, l’actuel 3e de Liga se montre très insistant et souhaite connaître la position du joueur avant cet été et avant de lancer une première proposition. Toujours selon la même source, des clubs italiens et allemands seraient aussi aux trousses de l’ancien protégé de Zinédine Zidane.