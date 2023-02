Real Madrid Mercato : L'Atlético veut frapper un gros coup au Real

Publié par Thomas G. le 08 février 2023 à 00:16

Barré par une forte concurrence au Real Madrid, un milieu de terrain serait dans le viseur de l'Atlético Madrid en vue d'un transfert cet été.

Cette semaine, le Real Madrid a l’occasion de repartir de l’avant en remportant un nouveau trophée. Les Merengues se sont envolés pour le Maroc afin de disputer la Coupe du monde des clubs. Après la défaite face à Majorque ce week-end, un succès dans cette compétition pourrait permettre au Real Madrid de sortir de la crise.

Mercredi, les Madrilènes font leur entrée en lice dans la compétition face à Al-Ahly en demi-finale. Le milieu espagnol Dani Ceballos pourrait de nouveau être aligné au milieu de terrain à la place de Luka Modric ou Aurélien Tchouaméni. L’ancien maître à jouer d’Arsenal a profité de la blessure de l’International français pour grappiller du temps de jeu et regagner la confiance de Carlo Ancelotti. Ses récentes prestations auraient convaincu le coach italien et les dirigeants du Real Madrid que Dani Ceballos mérite sa place au sein de la Casa Blanca. À quelques mois de la fin de son contrat, les discussions entre le Real Madrid et l’entourage du joueur auraient repris.

Dani Ceballos souhaiterait avoir des garanties sur son temps de jeu et sur son statut avant de prolonger avec le Real. Les Madrilènes ambitionnent de recruter un nouveau milieu de terrain cet été ce qui pourrait réduire le temps de jeu du maestro espagnol.

Real Madrid Mercato : L’Atlétcio coche le nom de Dani Ceballos

Le dossier Dani Ceballos aurait connu un nouveau rebondissement cette semaine avec un intérêt de l’Atlético Madrid. Selon les informations de Fichajes, les Colchoneros auraient transmis une première offre au milieu du Real Madrid.

Les qualités de Dani Ceballos feraient l’unanimité à l’Atlético Madrid et sa situation contractuelle pourrait faciliter son arrivée chez les Rojiblancos. Reste à savoir si le milieu espagnol acceptera de rejoindre le voisin ennemi en signant à l’Atlético Madrid. Les dirigeants du Real Madrid souhaitent prolonger le contrat de Dani Ceballos, mais les Merengues pourraient se heurter à un obstacle de taille.