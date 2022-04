OGC Nice Mercato : MHSC, Galtier s'intéresse de près à Téji Savanier

Publié par Thomas G. le 14 avril 2022 à 17:20

OGC Nice Mercato : À la lutte pour une place en Ligue des Champions la saison prochaine, les Aiglons seraient intéressés par Téji Savanier, l'homme fort du MHSC.

OGC Nice Mercato : Un gros coup se prépare au Montpellier HSC

C’est une annonce qui devrait faire jaser du côté de Montpellier. Après avoir arraché Andy Delort aux Héraultais été dernier, l'OGC Nice voudrait récidiver avec un autre enfant du club pailladin. En effet, selon le site JeunesFooteux, le Gym serait intéressé par le profil de Téji Savanier. La prolongation du natif de Montpellier tarde à venir et la liste de ses courtisans continue de s'allonger.

Cet hiver, les Montpelliérains avaient même refusé une offre de 10 millions d’euros en provenance des Chicago Fire. À un an de la fin de son contrat, l'ancien milieu de terrain de Nîmes Olympique souhaiterait avoir des garanties sur l’ambition du MHSC, avant d'éventuellement parapher un nouveau bail avec son club de cœur. Le capitaine Montpelliérain apparaît parfois esseulé, il aimerait du renfort pour l’accompagner au milieu de terrain.

Longtemps gêné par les blessures, le joueur de 30 ans réalise sa meilleure saison avec son club formateur et Christophe Galtier voudrait en profiter pour lui permettre d'évoluer à un niveau supérieur à compter de la saison prochaine. D'autant que l'OGCN pourrait perdre Khéphren Thuram qui est en instance de départ à Nice. Si l’international olympique français ne prolonge pas, une offre de 25 millions d’euros pourrait permettre aux Aiglons de l'arracher à Montpellier.

L'OGC Nice ne veut pas tout perdre

Les Aiglons sont dans l’œil du cyclone. Dauphin du Paris Saint-Germain durant des mois, Christophe Galtier et ses hommes ont perdu cette place après la défaite à Marseille. Ensuite, ils ont enchaîné les mauvais résultats et ils accusent désormais un retard de huit points sur les Marseillais. À 7 matches de la fin du championnat, l'OGC Nice doit réagir pour ne pas perdre tout espoir de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Dante et ses coéquipiers devront donc vite se ressaisir avant la finale de la Coupe de France contre le FC Nantes le 7 mai prochain, avec l’objectif de remporter un premier trophée majeur depuis 1997.