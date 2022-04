PSG : Al-Khelaïfi signe un succès jamais vu dans l’histoire du club

Publié par JEAN-LUC D le 14 avril 2022 à 19:50

PSG : Si le succès sportif tarde toujours à venir en Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi et le Paris SG poursuivent leur développement international.

PSG : La campagne de réabonnement, du jamais vu au Paris SG

Malgré leur colère après la nouvelle désillusion en Ligue des Champions et les sifflets à l’encontre de Mauricio Pochettino et ses joueurs, les supporters du Paris Saint-Germain ne semblent pas prêts à tourner le dos à leur club. Bien au contraire, ils demeurent fidèles à leurs couleurs et les chiffres viennent de le prouver. En effet, d’après les informations du journal Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi et les siens ont enregistré une importante réussite, « du jamais vu » dans l'histoire du club de la capitale.

Le quotidien régional explique notamment que « les quelque 35.000 détenteurs de siège dans l’enceinte parisienne devaient choisir entre se réabonner aux mêmes conditions, changer de place ou partir. Et c’est un carton plein pour le club de la capitale puisque 97,6 % des abonnés ont souhaité renouveler leur carte. Jamais le PSG n’avait connu un tel taux de réabonnements. » Toujours selon la même source, seuls 1.500 abonnés ont « lâché » leurs places et vont être proposés aux 17.000 personnes placées sur liste d’attente. Des chiffres qui surprennent et rendent tout logiquement fiers les dirigeants du Paris SG. Et ce n’est pas tout.

Le PSG annonce être le plus grand vendeur de maillots au monde

Arrivé librement l’été dernier en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi a permis au Paris Saint-Germain de faire un bond spectaculaire dans le classement des clubs qui vendent le plus de maillots. Dans une interview accordée au journal Le Figaro, Marc Armstrong a affirmé que le vice-champion de France en titre était désormais en tête des ventes de maillots dans le monde. « Nous vendons plus de maillots que n’importe quel club dans le monde », a déclaré le directeur du Marketing du Paris Saint-Germain.

Avec Lionel Messi, Neymar Jr et le phénomène Kylian Mbappé, le PSG aurait donc surclassé le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich ou encore Manchester United dans ce classement très serré. Si aucun chiffre officiel n’a été évoqué, nos confrères de Culture PSG rappellent que le million de maillots vendus avait déjà été franchi lors des deux dernières saisons, avant même la signature de Messi. Toujours à en croire Le Parisien, la star argentine de 34 ans représente à elle toute seule 60% des maillots vendus dans les boutiques parisiennes.