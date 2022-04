OM : Énorme revirement en vue pour l’avenir de Steve Mandanda

Publié par Ange A. le 15 avril 2022 à 08:20

OM : Steve Mandanda a sorti une nouvelle masterclass sur la pelouse du PAOK. Le portier marseillais est parti pour inverser la tendance.

OM : Steve Mandanda encore décisif pour Marseille

L’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa Conference jeudi soir. L’OM s’en est remis à Dimitri Payet, auteur du seul but de la rencontre, pour éliminer le PAOK Salonique. Le club phocéen s’est imposé (0-1) sur la pelouse du club grec. Si le meneur de jeu a une fois de plus été décisif, Steve Mandanda n’est pas étranger au bon résultat ramené en terrain hostile. De nouveau titularisé par Jorge Sampaoli, le portier de 37 ans a réussi à garder sa cage inviolée dans l’antre du PAOK. Une performance autant saluée par ses coéquipiers que par Razvan Lucescu, le coach du club grec. « On a eu d’énormes occasions, Mandanda a fait un grand match. Je ne me souviens pas que les autres adversaires de Marseille aient eu autant d’occasions », a noté le technicien roumain.

Mandanda en forme, une mauvaise nouvelle pour Pau Lopez

Contre le PAOK, Steve Mandanda a disputé son troisième match de suite. Une première cette saison depuis le mois d’août. Le champion du monde tricolore est largué sur le banc par Pau Lopez, recruté en provenance de la Roma l’été dernier. En Grèce, le capitaine de l’OM ne disputait que son 14e match de la saison. Il affiche d’ailleurs un bien meilleur ratio que son jeune rival espagnol avec 10 buts concédés et 6 clean-sheets. Lopez totalise 33 apparitions pour 36 buts encaissés et 12 clean-sheets.

Le retour en forme de Mandanda est une bonne nouvelle pour Marseille à la veille du Classique contre le PSG ce dimanche. Reste maintenant à savoir s’il sera de nouveau dans les cages marseillaises pour ce déplacement au Parc. Pour RMC Sport, l’expérimenté portier postule pour reprendre sa place de numéro 1 à Lopez.