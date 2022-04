OM Mercato : Grosse mise au point de Mandanda sur son avenir !

Publié par Timothée Jean le 13 avril 2022 à 22:43

OM Mercato : Relégué au second plan cette saison, Steve Mandanda a lâché quelques confidences sur sa situation à Marseille.

OM Mercato : Mandanda, une relégation difficile à encaisser

En ouvrant la porte à un départ d’Alvaro Gonzalez d’ici à la fin de la saison, la direction de l’Olympique de Marseille n’a certainement pas rassuré ses supporters. Ces derniers sont plus conscients que certains cadres de l’ OM devraient aller voir ailleurs lors du prochain mercato estival, surtout si le club phocéen ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions. Ainsi, plusieurs joueurs marseillais sont régulièrement annoncés vers la porte de sortie. C’est notamment le cas de Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car ou encore Steve Mandanda.

Le portier de 36 ans a perdu son statut de titulaire indiscutable dans les buts de l’ OM cette saison. Il doit désormais se contenter que des miettes à l’Olympique de Marseille au profit de la recrue estivale, Pau Lopez. Interrogé en conférence de presse, Steve Mandanda a reconnu que cette situation était difficile à encaisser. Mais il est finalement parvenu à s’accommoder à cette relégation brutale sur le banc, sans se plaindre auprès de son entraineur Jorge Sampaoli. « J'ai géré ça tranquillement, il y a eu des moments plus simples à vivre que d'autres, mais le plus important reste le collectif. On a chacun nos cas personnels, mais le plus important, c'est l'objectif du club », a-t-il déclaré.

Mandanda ne songe pas à un départ de Marseille

Gardien emblématique de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda ne devrait pas manquer de propositions lors du prochain mercato. Malgré son attirance pour les grandes formations européennes, le gardien de but tricolore n'a visiblement pas l'intention de partir. Il assure qu’il est toujours prêt à rendre service son club de cœur, l' OM. « C’est toujours un plaisir d'être sur le terrain, je prends ce qu'on me donne avec énormément de plaisir », a-t-il ajouté. Steve Mandanda pourrait d’ailleurs être titulaire face à PAOK Salonique, jeudi soir (21h), en quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence.