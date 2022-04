PSG Mercato : Avant Marseille, Marquinhos règle son avenir au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 15 avril 2022 à 21:58

PSG Mercato : En négociation avec sa direction, Marquinhos n’a pas encore signé avec le PSG. Avant le choc contre l'OM, il a évoqué son avenir.

PSG Mercato : Marquinhos se dit « lié pour la vie » au Paris SG

Arrivé comme un véritable inconnu en juillet 2013 en provenance de l’AS Rome pour un peu plus de 30 millions d’euros, Marquinhos est aujourd’hui un cadre de l’effectif du Paris Saint-Germain. Considéré comme l’un des cinq meilleurs défenseurs centraux de la planète, l’international brésilien de 27 ans est amoureux du PSG et n’envisage pas d’aller voir ailleurs jusqu’à sa retraite. En discussion avec ses dirigeants pour prolonger son contrat qui expire en juin 2024, le capitaine des Rouge et Bleu a profité d’une interview accordée à PSG TV pour réaffirmer que l’idylle entre le PSG et lui était pour la vie.

« Ça fait presque 10 ans que je suis ici. Mes trois enfants sont nés ici et avec mon épouse, on a construit notre histoire ici, on a presque tout vécu ensemble à Paris. Marqui et Paris, c’est vraiment lié pour la vie, pour tout ce qu’on a fait ensemble en presque dix ans. Je pense et j’espère que ça va continuer encore », a déclaré l’un des chouchous du Parc des Princes. Alors que se profile le second Classico de la saison contre l’Olympique de Marseille, Marquinhos s’est prononcé sur ce choc de la 32e journée de Ligue 1.

PSG-OM : Marquinhos annonce la couleur pour le Classico

En attendant de trouver un accord avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi pour prolonger son engagement, Marquinhos se concentre pour le moment sur le Classico à venir face à l’OM, dimanche soir, au Parc des Princes. « Le rôle de capitaine, c’est de le rappeler, c’est de montrer à quel point ce match est important », a lancé le natif de Sao Paulo. Éliminé de la Ligue des Champions et de la Coupe de France, le PSG n’a plus que le championnat pour sauver sa saison et surtout offrir à ses fans le 10e titre de Ligue 1 de son histoire.

Le partenaire de Presnel Kimpembe lance ainsi un avertissement à l’équipe de Mauricio Pochettino. « Ce n’est pas un match comme les autres. Ce n’est pas un match comme les autres, surtout maintenant. Face aux deuxièmes du championnat, et dans ce contexte, on veut montrer qu’on veut le gagner. Ils vont vouloir aussi. Forcément, c’est toujours un match spécial pour nous, pour les supporters, pour la ville de Paris, surtout ici à la maison », a expliqué le joueur formé aux Corinthians.

« J’espère que ça va être un beau spectacle en tribunes. On compte sur nos supporters. Nous, sur le terrain, on va se donner à fond, parce qu’on sait à quel point c’est important. Et puis il faut qu’on arrive à prendre encore plus de points d’avance sur Marseille pour consolider notre première place », a-t-il ajouté.