OL Mercato : Aulas annonce du très lourd pour cet été à Lyon

Publié par Thomas le 15 avril 2022 à 16:20

OL Mercato : Après le revers contre West Ham en Ligue Europa, Jean-Michel Aulas a promis de gros transferts cet été à l'Olympique Lyonnais.

OL Mercato : Une révolution est en marche à Lyon

En difficulté depuis le début de saison en championnat, l’Olympique Lyonnais a tiré un trait définitif sur la Ligue Europa jeudi soir, se faisant sortir de la compétition par West Ham. Défaits 3-0 dans leur antre, les Gones se réveillent ce vendredi avec quelques maux de têtes, et de nombreux problèmes à régler. Face à cette situation pour le moins préoccupante, Jean-Michel Aulas, mais aussi Vincent Ponsot et Peter Bosz se sont présentés à la presse cet après-midi, pour insuffler un vent d’optimisme malgré la saison ratée.

Dans un discours de remobilisation, le président lyonnais a promis aux supporters un mercato estival ambitieux. Aux antipodes de l’été dernier, où l’ OL s’était montré très discret en termes de dépenses, le club rhodanien prévoit de révolutionner son effectif, avec des moyens importants. « On sait qu'on aura les moyens d'investir pour répondre aux aspirations techniques et économiques que peuvent avoir Peter. On espère bien continuer l'aventure. Déjà, j'ai la conviction qu'on peut atteindre nos objectifs », a annoncé Jean-Michel Aulas, qui, en parallèle, continue de faire confiance à son technicien néerlandais pour au moins la suite de la saison.

Peter Bosz conservé pour la prochaine saison ?

Cette conférence de presse, censée préparer le match contre Bordeaux dimanche, était l’occasion pour les dirigeants de l' OL de montrer, une nouvelle fois, leur unité et leur confiance à l’égard de Peter Bosz. Vivement pointé du doigt par les supporters, l’entraîneur lyonnais devrait poursuivre son aventure dans le Rhône, cette fois-ci avec plus de ressources mis à disposition.

Son président a reconnu devant la presse ne pas avoir fourni beaucoup de moyens au coach de 58 ans cette saison, notamment au niveau du recrutement de joueurs. Une tendance qui devrait donc drastiquement changer. « Je suis presque tous les jours avec Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot. On parle beaucoup de notre effectif et on parle de l'année prochaine. On ne regarde pas seulement les qualités du joueur sur le terrain mais aussi en dehors. On regarde aussi le leadership. Ce n'est pas évident », a confirmé le Néerlandais ce vendredi.