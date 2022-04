OM Mercato: Ça se précise sérieusement pour la succession de Kamara

Publié par JEAN-LUC D le 17 avril 2022 à 06:45

OM Mercato : Alors que Boubacar Kamara va s’en aller librement à l’issue de la saison, l’Olympique de Marseille s’active pour lui trouver un successeur.

OM Mercato : Le divorce se dessine entre Veretout et la Roma

D’après les renseignements obtenus par La Gazzetta dello Sport, l’AS Roma pourrait accélérer la succession de Boubacar Kamara à l’Olympique de Marseille. En effet, ciblé par l’OM pour venir prendre la place de l’international espoir français cet été, Jordan Veretout est de plus en plus poussé vers la sortie du côté de Rome. Longtemps indiscutable dans l’entrejeu du club italien, l’ancien milieu de terrain du FC Nantes n’est plus qu’un remplaçant depuis l’avènement de José Mourinho sur le banc des Giallorossi.

D’ailleurs, la prolongation de son contrat qui expirait en juin 2024, ne serait plus à l’ordre sur les tablettes des dirigeants du club italien. Et donc tout logiquement, Jordan Veretout devrait bénéficier d’un bon de sortie cet été si une offre jugée satisfaisante parvenait sur les bureaux de l’AS Roma. De son côté, le joueur de 29 ans préparerait de son côté son prochain départ de Rome.

OM Mercato : Jordan Veretout successeur de Kamara à Marseille ?

Toujours à en croire ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, Jordan Veretout n’est plus forcément le bienvenu à l’AS Rome, où les dirigeants lui auraient déjà signifié que son contrat ne sera pas prolongé. Annoncé dans les plans de l’Olympique de Marseille en vue de la succession de Boubacar Kamara, Veretout aurait récemment changé d’agent pour confier la défense de ses intérêts à une agence française qui travaillerait actuellement sur son retour en France. Si Pablo Longoria formule une belle offre à son homologue de la Roma, l’ancien milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne pourrait très bien débarquer sur la Canebière durant le prochain mercato estival.