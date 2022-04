OM Mercato : Veretout se rapproche, la Roma trouve son remplaçant

Publié par Timothée Jean le 06 avril 2022 à 06:15

En froid avec sa direction, Jordan Veretout a de grandes chances de quitter l’AS Rome pour rejoindre l’ OM cet été. Le club romain travaille déjà sur sa succession.

OM Mercato : L’AS Rome déniche le successeur Veretout au Bayern

En prévision du futur départ de Boubacar Kamara, l’Olympique de Marseille envisage de s’attacher les services de Jordan Veretout. Cet intérêt du club marseillais ne laisse pas insensible le milieu de terrain tricolore. Très peu utilisé par José Mourinho cette saison, l’ancien Nantais n’est pas contre l’idée de retourner en France. Et si le club romain se montrait intransigeant dans les négociations pour son transfert à l’ OM, la donne a changé ces dernières semaines.

Conscients de la volonté ferme du joueur de 28 ans, qui refuse de signer un nouveau contrat à Rome, les dirigeants romains commencent à présent à explorer plusieurs pistes pour le remplacer en cas de départ. Et l’une des pistes étudiées mènerait à un milieu de terrain du Bayer Munich, Marc Roca (25 ans). Le média transalpin La Repubblica explique en effet que l’AS Rome aurait fait du milieu espagnol sa cible principale pour succéder à Jordan Veretout. Les dirigeants romains apprécient particulièrement le profil du joueur et seraient prêts à amorcer les négociations pour son transfert. Ce deal entre l’AS Rome et le Bayern Munich pourrait faire les affaires de l’ OM, impatient de récupérer l’ancien Nantais.

L’AS Rome concurrencé pour Marc Roca

Pouvant évoluer au poste de milieu central ou devant la défense, Marc Roca représenterait le remplaçant parfait à Jordan Veretout pour la direction de l’AS Rome. De son côté, le joueur espagnol, conscient qu'il n'entre pas particulièrement dans les plans du coach du Bayern Munich, serait également tenté par la perspective de relancer sa carrière sous d’autres cieux. Toutefois, rien n’est encore raté dans ce dossier. D’autant plus que la Roma n’est pas le seul club intéressé par Marc Roca. Le Real Betis serait aussi sur ses traces, ce qui devrait faire grimper les enchères pour son transfert. Le Bayern Munich attendrait au moins un chèque de 9 millions d’euros pour céder son jeune joueur.