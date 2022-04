OGC Nice Mercato : Du nouveau sur ce joli coup avec la Roma

Publié par Ange A. le 16 avril 2022 à 23:39

OGC Nice Mercato : Julien Fournier a lâché des indices concernant l’avenir de Justin Kluivert, prêté avec option par l’AS Roma.

OGC Nice Mercato : La mise au point de Fournier sur Kluivert

L’ OGC Nice est allé piocher du côté de l’AS Roma lors de l’intersaison. Pas dans les plans de José Mourinho, le nouvel entraîneur des Giallorossi, Justin Kluivert est prêté cette saison avec option au Gym. Laquelle s’élèverait à 15 millions d’euros. Malgré son inconstance, un transfert définitif de Kluivert à l’OGCN est évoqué. L’ailier néerlandais compte 5 buts et autant de passes décisives en 23 apparitions cette saison.

Directeur du football de Nice, Julien Fournier a entretenu le flou quant à la signature de l’attaquant encore sous contrat jusqu’en 2023 avec la Roma. « Toute décision sur les cas personnels sera prise en fin de saison. Je sais ce que le joueur veut faire, je sais ce qu’on veut aussi, mais il y a une saison à terminer », a indiqué le responsable des Aiglons dans un entretien à Nice-Matin.

Fin de saison, mercato, Fournier déballe

Actuel 6e de Ligue 1 Uber Eats, l’ OGC Nice connaît un coup de mou en championnat. Avant de recevoir le FC Lorient ce dimanche, Nice vient d’aligner quatre matchs sans victoire : deux nuls et autant de défaites. Julien Fournier reste néanmoins optimiste concernant une qualification en Coupe d’Europe. « C’est interdit d’abandonner ! On a la possibilité d’aller chercher une Coupe d’Europe et une Coupe de France. C’est devant qu’il faut regarder. Cette équipe me ferait fait douter si elle n’avait rien montré. On a une période de trou, mais on a montré qu’on était fort. Les usures mentale et physique n’ont pas lieu d’être. Par contre l’ambition, il faut qu’elle y soit », a-t-il souligné.

Dans sa sortie, le directeur du football du Gym s’est également exprimé sur le prochain mercato de Nice. Concernant le recrutement de joueurs offensifs, il s’en remet aux exigences de Christophe Galtier. « Je ne suis pas coach et le nombre d’attaquants, ça relève de la responsabilité de l’entraîneur », a indiqué Julien Fournier.