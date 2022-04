ASSE Mercato : Un gros deal dans les tuyaux avec la Bundesliga ?

Publié par JEAN-LUC D le 17 avril 2022 à 15:26

ASSE Mercato : À la lutte pour le maintien en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne pourrait perdre certains de ses cadres à la fin de la saison en cours.

ASSE Mercato : Après Kolo Muani, Frankfurt veut frapper à Sainté

Depuis le mois de mars dernier, l’Eintracht Frankfurt a officialisé la prochaine arrivée de Randal Kolo Muani. En fin de contrat en juin avec le FC Nantes, l’attaquant de 23 ans va ainsi quitter la Ligue 1 et son club formateur pour aller découvrir la Bundesliga la saison prochaine. Annoncé un peu partout en Europe, le protégé d’Antoine Kombouaré s'est engagé jusqu'en 2027 avec le club allemand qu'il rejoindra à l’issue de la saison.

« Randal Kolo Muani apporte des compétences dont nous avons besoin pour notre jeu. Il est rapide, robuste et a un très bon sens du but », a confié le directeur sportif de l’Eintracht Frankfurt Markus Krösche sur le site officiel de l’actuel 10e de Bundesliga, qui ne compte pas s’arrêter sur ce coup seulement en Ligue 1. Après avoir enregistré la signature de Kolo Muani, le club de Frankfurt viserait désormais un attaquant de l’AS Saint-Étienne.

ASSE Mercato : Denis Bouanga avec Kolo Muani la saison prochaine ?

En effet, d’après les informations de l’Insider Mohamed Toubache-Ter, Denis Bouanga serait dans le collimateur de l’Eintracht Frankfurt, tombeur du FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue Europa. L’ancien responsable Communication/Presse du SCOA d’Angers a notamment expliqué lors du Space hebdomadaire sur Twitter du média Actu Sainté que l’international gabonais de 27 ans ne pense pas encore forcément à un départ, mais le club allemand aimerait l’associer à Randal Kolo Muani en attaque.

Concentré sur la lutte pour le maintien de l’ASSE en Ligue 1, Bouanga serait également sur les tablettes des dirigeants du Borussia Mönchengladbach. Arrivé en juillet 2019 en provenance de Nîmes Olympique pour 4,5 millions d’euros, le numéro 20 des Verts est évalué à 7 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Reste maintenant à savoir quelle décision prendra le protégé de Pascal Dupraz pour son avenir au terme de la saison.

Affaire à suivre…