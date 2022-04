ASSE Mercato : Un énorme départ à 0€ vers le MHSC se précise

Publié par Ange A. le 17 avril 2022 à 23:25

ASSE Mercato : En fin de contrat à l’AS Saint-Étienne, un attaquant pourrait poser ses valises au Montpellier Hérault l’été prochain.

ASSE Mercato : Le MHSC sur un joli coup à Saint-Étienne

En lutte pour le maintien, l’AS Saint-Étienne s’apprête à vivre un mercato estival assez mouvementé. Avec ses nombreux joueurs en fin de contrat, plusieurs départs sont en vue l’été prochain. Si certains cadres comme le capitaine Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz pourraient rempiler, des jeunes pourraient prendre la porte. C’est notamment le cas d’Arnaud Nordin. Le contrat du vivace ailier de 23 ans n’a pas (encore) été prolongé. Ce qui ouvre la porte au départ gratuit du jeune attaquant stéphanois à l’issue de la saison. Une belle opportunité à zéro euro que voudrait saisir le Montpellier Hérault SC. Après les révélations d’Allez Paillade, Prime Video vient de livrer de nouveaux éléments dans ce dossier.

Direction le MHSC pour Arnaud Nordin cet été ?

À en croire les informations du principal diffuseur du championnat, le Montpellier Hérault serait déjà passé à l’offensive pour Arnaud Nordin. La source assure que ce dossier est « en très bonne voie ». Le MHSC souhaite encore renforcer son secteur offensif après les départs d’Andy Delort et Gaëtan Laborde en début de saison. Valère Germain et Nicolas Gioacchini, recrutés l’été dernier, sont loin de compenser le départ du duo Delort-Laborde. L’ancien Marseillais ne compte que quatre buts et trois passes décisives cette saison. Le joueur prêté avec option d’achat par Caen n’affiche que trois passes décisives. Vu la carence dans ce secteur, le club héraultais a rapatrié Rémy Cabella en cours de saison. Le milieu offensif a signé son retour au club en tant que joueur libre suite à la rupture de son contrat avec Krasnodar.

Quant à Arnaud Nordin, il totalise 5 buts et autant d’offrandes en 33 matchs avec l’AS Saint-Étienne sur la campagne en cours. Suffisant pour taper dans l’œil du MHSC. Formé au club, le jeune stéphanois pourrait quitter l’ ASSE cette fois définitivement. Il avait été prêté à Nancy lors de la saison 2017-2018.