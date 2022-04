PSG : L'annonce surprise de Pochettino après Marseille

Publié par Ange A. le 18 avril 2022 à 00:20

PSG : Le Paris Saint-Germain a signé un court succès contre Marseille dimanche. Mauricio Pochettino ne retient que le résultat final.

PSG : Paris domine Marseille et se rapproche du titre

Le Paris Saint-Germain a fait un pas de plus vers son 10e sacre en Ligue 1 dimanche. Le PSG a dominé l’Olympique de Marseille au Parc des Princes en clôture de la 32e journée. Neymar Jr (12e) et Kylian Mbappé (45e+5) ont permis aux Parisiens de l’emporter face aux Marseillais. Les visiteurs avaient égalisaient par Duje Caleta-Car (31e). Grâce à ce succès, Paris dispose désormais de 15 points d’avance sur l’OM, son dauphin. Pour autant, Mauricio Pochettino ne veut pas s’emballer. « Pour le moment, ce n’est pas fait. 15 points ‘'est bien, mais nous devons gagner un autre match », a-t-il indiqué à Prime Video.

Pochettino annonce des surprises pour la fin de saison

Pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain, ses poulains peuvent produire de meilleures performances que celle proposée contre Marseille. « Je pense que le plus important c’était de gagner, prendre les trois points. Je pense qu’on peut encore progresser, jouer mieux », a souligné l’Argentin. Pour cette fin de saison, le coach du PSG n’exclut pas d’offrir davantage de temps de jeu à ses titis. Pour ses six prochains matchs, le futur champion de France n’aura plus de grosses pointures à affronter.

« Je pense que ça va être difficile de les garder, mais ça va être l’opportunité de lancer quelques jeunes joueurs sur le terrain pour le futur, leur futur et celui du club. Ca va donner l’opportunité de jouer en L1 […] On va trouver la manière de les motiver et d’être compétitif jusqu’a la fin de la saison », a livré l’entraîneur des Rouge et bleu.