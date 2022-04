OL Mercato : Succession de Bosz, la réponse cinglante de Stephan

Publié par Ange A. le 18 avril 2022 à 08:45

OL Mercato : Entraîneur du RC Strasbourg, Julien Stéphan s’est exprimé suite aux rumeurs l’envoyant à Lyon à la place de Peter Bosz.

OL Mercato : Julien Stéphan ferme la porte à Lyon

Suite à l’élimination de l’Olympique Lyonnais, les rumeurs ont repris de plus belle concernant la succession de Peter Bosz. L’Équipe révélait notamment que Julien Stéphan serait la priorité de l’ OL pour en cas de limogeage de Peter Bosz. Au sortir du nul entre le RC Strasbourg et Troyes (1-1) dimanche, le technicien de 41 ans a mis les choses au clair. Le coach du RCSA ferme la porte à un départ à Lyon. « J’ai été choqué de voir que j’avais donné mon accord à Lyon ou éventuellement une orientation positive pour ça. C’est faux ! C’est un manque de respect pour le club de Strasbourg, qui n’est pas un paillasson sur lequel on peut piétiner comme ça », a indiqué l’ancien entraîneur du Stade Rennais à Prime Video.

Le sort de Peter Bosz déjà scellé par Jean-Michel Aulas

Arrivé l’été dernier après son départ du SRFC, Julien Stéphan est sous contrat avec Strasbourg jusqu’en 2024. Il réalise une belle campagne pour sa première saison avec le club alsacien, actuel 5e de Ligue 1. Dans sa sortie, le coach strasbourgeois affiche notamment la volonté « de laisser Lyon derrière [lui] au classement ». Selon lui, les rumeurs sur son avenir constituent également un manque de respect envers son homologue lyonnais. Lequel est désormais fixé sur son sort.

Au sortir du carton de l’Olympique Lyonnais contre Bordeaux (6-1), Jean-Michel Aulas a conforté Peter Bosz pour la saison prochaine. Lié à l’ OL jusqu’en 2023, le Néerlandais devrait donc aller au terme de son contrat. Un choix surprenant tant les mauvais résultats du club laissaient présager son départ en fin de saison. Reste à savoir comment les supporters lyonnais vont prendre cette nouvelle.