LOSC Mercato : Une pépite de Lille déjà sur le départ !

Publié par Thomas G. le 19 avril 2022 à 10:04

LOSC Mercato : Une recrue hivernale de Lille pourrait quitter les Dogues cet été, 3 mois après son arrivée. Il intéresse notamment la Premier League.

LOSC Mercato : Edon Zhegrova déjà sur le départ ?

Malgré une arrivée tardive, l'international kosovar, Edon Zhegrova, s'est déja fait un nom dans le Nord. Trois mois après son arrivée, il a déja convaincu les dirigeants du LOSC. Il ne lui aura pas fallu longtemps pour montrer toute l’entendue de son talent. Auteur de 2 buts en 7 apparitions le jeune ailier s'est bien adapté au championnat de France.

Son entraîneur, Jocelyn Gourvennec, lui accorde de plus en plus de temps de jeu. L'ancien joueur du FC Bâle a d’ailleurs inscrit un but splendide face à Angers SCO. Edon Zhegrova, était titulaire pour la première fois lors du derby mais il n’a rien pu faire pour empêcher la défaite de son équipe. Des émissaires d’Arsenal ont assisté au match pour analyser la prestation de l’ailier de 23 ans.

L’international kosovar est arrivé à Lille cet hiver pour la somme de 7 millions d’euros. Selon le Daily Mirror, les Gunners souhaiteraient offrir 15 millions d’euros pour convaincre les Lillois de céder leur joueur. Arsenal pourrait transmettre une offre concrète dans les prochains jours car Mikel Arteta apprécie beaucoup son profil. Cet été, Lille devra se passer de plusieurs joueurs pour stabiliser ses comptes. Des joueurs vont être sacrifiés, notamment Sven Botman et Jonathan David.

Le LOSC dit adieu au podium

Cette dernière défaite face au RC Lens est lourde de conséquences. Tout d’abord, car c’est une défaite dans un derby. Ensuite, cette défaite a laissé des traces au classement, puisque les Dogues sont désormais distancés, en étant 9es de Ligue 1 à 8 points du podium. C’est un échec cuisant pour le champion en titre qui espérait finir sur le podium. La qualification pour la Ligue des Champions était primordiale pour les finances du club. La situation est grave à Lille. En cas d'échec de qualification en coupe d’Europe, cela pourrait entraîner un exode massif à Lille. En effet, les Dogues seraient obligés de vendre leurs meilleurs éléments cet été.