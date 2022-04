OM Mercato : La signature d'un attaquant bientôt actée à Marseille !

Publié par Thomas le 19 avril 2022 à 10:34

OM Mercato : Tonitruant lors du dernier marché estival, Marseille prévoit de récidiver cet été et se rapproche d'une belle signature offensive.

OM Mercato : Marseille en pleine révolution

Après sa défaite quelque peu rageante contre le Paris Saint-Germain ce dimanche (2-1), l’Olympique de Marseille écarte définitivement ses chances de titre cette saison et se concentre pleinement sur son prochain mercato estival. Malgré les menaces de Nice et Rennes pour la qualification en Ligue des Champions, Pablo Longoria travaille déjà d’arrache-pied pour renforcer l’effectif phocéen la saison prochaine et serait proche de son premier gros coup en attaque.

Prêté cette saison par Schalke 04, le Marocain Amine Harit devrait signer définitivement à l’ OM, lui qui réalise une montée en puissance remarquée ces dernières semaines. D’abord relégué au rang de remplaçant au détriment de Cengiz Ünder, l’attaquant de 24 ans serait séduit par le projet olympien et ne devrait pas être conservé par le club allemand, qui semble se diriger vers une montée en Bundesliga (1e de deuxième division allemande), comme le révèle L’Équipe ce mardi.

Malgré l’intérêt prononcé de plusieurs écuries européennes dont le FC Séville et Villarreal, qui a même formulé une offre de 10 millions d'euros, l’international marocain semble tout proche de parapher son nouveau contrat à l’Olympique de Marseille. En parallèle, Pablo Longoria devrait créer de l’espace en attaque et trouver une porte de sortie à un indésirable.

Fin d’aventure pour Luis Henrique et l’ OM

Si Amine Harit semble convaincre les dirigeants marseillais depuis plusieurs journées, la tendance est plus mitigée concernant le Brésilien Luis Henrique, recruté lors en septembre 2020 du Botafogo, le jeune attaquant de 20 ans peine à se frayer du temps de jeu sous Jorge Sampaoli qui l’avait pourtant relancé lors de son arrivée sur le banc phocéen. Titulaire pour la dernière fois contre l’Olympique Lyonnais début février (défaite 2-1) et écarté du groupe en Conference League, Luis Henrique voit son départ du Vélodrome comme inévitable cet été.

Désireux de parfaire son secteur offensif, Pablo Longoria aurait indiqué la sortie au joueur brésilien qui se chercherait un nouveau point de chute comme l’indique L’Équipe dans son édition du jour. En deux saisons, le natif de João Pessoa aura pris part à 47 rencontres pour un petit but inscrit sous les couleurs olympiennes.