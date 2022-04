OM : Arkadiusz Milik fait une grande annonce pour son retour !

Publié par Timothée Jean le 19 avril 2022 à 22:34

Blessé depuis la trêve internationale, Arkadiusz Milik s’apprête à reprendre la compétition avec l' OM. Le Polonais se montre rassurant pour son retour.

Blessé avec sa sélection nationale durant le mois de mars, Arkadiusz Milik est éloigné des pelouses depuis plusieurs semaines. Mais sa récupération se passe bien et beaucoup plus vite que prévu. D’ailleurs, à la veille du choc entre l’ OM et le FC Nantes, comptant pour la 33e journée Ligue 1, l’avant-centre polonais était présent à la séance d’entraînement avec son équipe. Son retour à l’entraînement est une nouvelle pour l’Olympique de Marseille, secoué par plusieurs absences ces dernières semaines.

Absent lors de la défaite de l’ OM face au Paris Saint-Germain (2-1), Arkadiusz Milik semble désormais opérationnel pour du FC Nantes, prévu ce mercredi soir (21h) au Vélodrome. Sur son compte Twitter, le joueur de 28 ans a lui-même annoncé son prochain retour à la compétition. Il s’est dit enfin « prêt à revenir ». Ce message devrait ravir les supporters marseillais.

Jorge Sampaoli très optimiste pour Milik

Absent depuis le 24 mars suite à une blessure à la cuisse contractée face à l’Écosse avec la Pologne, en match amical, Arkadiusz Milik est donc en bonne voie pour retrouver le groupe de l' OM. Fera-t-il son retour face au FC Nantes ? Jorge Sampaoli a répondu à la question en conférence de presse ce mardi. Le technicien marseillais s’est monté très optimiste pour le retour de son grand attaquant. « Milik ? C’est possible qu'il soit dans le groupe ce mercredi », a-t-il déclaré devant les médias. En revanche, l’Olympique de Marseille devrait se passer des services de Cengiz Ünder. L'international turc est touché au genou. « Il va passer des examens cet après-midi, mais ce sera difficile qu'il soit là demain », a reconnu Jorge Sampaoli.