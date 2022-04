PSG Mercato : Real, Paris proche de boucler une superbe signature !

Publié par Thomas le 20 avril 2022 à 10:44

PSG Mercato : À l'approche du marché des transferts estival, le Paris Saint-Germain serait en passe de finaliser la signature d'un attaquant en Liga.

PSG Mercato : Un transfert à 10 millions d’euros bientôt bouclé

Auteur d’une saison décevante, marquée par une défaite prématurée en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain devrait connaître prochainement un grand ménage dans son effectif. Très entreprenant l’été dernier en termes de signatures (Messi, Ramos, Donnarumma...), le club de la capitale devrait se montrer plus actif dans le sens des départs ces prochains mois. Et justement, Leonardo se rapprocherait de son premier gros coup, du côté du championnat espagnol.

Comme le révèle le Mundo Deportivo ce mercredi, la Real Sociedad souhaiterait recruter le milieu offensif brésilien Rafinha, et ce, de manière définitive. Le joueur, prêté au club basque par le Paris SG cette saison, aurait convaincu ses dirigeants qui désireraient désormais boucler son transfert. Sous contrat jusqu’en juin 2023 au PSG, l’ancien joueur du Barça pourrait débarquer pour 10 millions d’euros à la Real, une super opération pour Leonardo comme pour le joueur, qui ne retrouvera jamais du temps de jeu en France, au vu de la forte concurrence. Une information confirmée dans la foulée par le média Sport qui annonce le transfert imminent de Rafinha à la Real Sociedad.

Quid du futur de Pablo Sarabia ?

Si Rafinha va bel et bien quitter définitivement le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison, la donne est légèrement plus complexe pour son compère Pablo Sarabia. L’international espagnol, prêté cette saison au Sporting Portugal, ne devrait pas s’éterniser davantage dans son nouveau club malgré des prestations plus que convaincantes. Si les deux parties souhaitent poursuivre l’aventure pour plusieurs années, le salaire important du joueur bloque toute possibilité de signature.

Comme le révèle L’Équipe, Pablo Sarabia devrait ainsi retourner au PSG dans quelques mois et pourquoi pas y être conservé comme doublure d’un grand attaquant. Cette saison, l’attaquant de 29 ans a déjà inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives en championnat, ajouté à cela deux réalisations en Ligue des Champions.