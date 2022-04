OM Mercato : Longoria se prononce sur l'arrivée de Paulo Dybala

Publié par Timothée Jean le 20 avril 2022 à 11:14

OM Mercato : L’arrivée d’un nouvel attaquant est régulièrement évoquée à Marseille. Le président Pablo Longoria vient de démentir la piste Paulo Dybala.

OM Mercato : Paulo Dybala, une piste inenvisageable pour Marseille

L’Olympique de Marseille sera sans doute l’un des grands acteurs du mercato estival. Le club phocéen, comme l’a récemment indiqué Jorge Sampaoli, est déjà à pied d'œuvre pour faire venir de nouveaux renforts. L’ OM souhaite surtout révolutionner son effectif, à commencer par le secteur offensif où plusieurs joueurs sont susceptibles de mettre les voiles. Ainsi, la piste d'un nouvel attaquant est constamment liée à l’ OM. La dernière en date mènerait à Paulo Dybala.

L’attaquant argentin s’apprête à quitter la Juventus à l’issue de la saison en cours. Car les deux parties parties ne sont pas parvenues à trouver un terrain d’entente pour la prolongation de son contrat expirant en juin prochain. Paulo Dybala sera donc libre de signer où il veut cet été. Une aubaine pour les clubs en quête de renfort offensif, comme l’ OM. Le président marseillais, Pablo Longoria, connaît très bien le joueur pour l’avoir côtoyé lors de son passage à la Juventus et pourrait ainsi user de ses relations pour faciliter sa venue à Marseille. Mais cette opération semble très compliquée, voire impossible, compte tenu du salaire astronomique de Paulo Dybala.

Longoria met un coup de froid à la piste Dybala

Interrogé par Tuttosport, Pablo Longoria a rapidement mis un terme à la rumeur Dybala. Il explique que l’ OM ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour mener à bien une telle opération. « Je suis arrivé à la Juventus quelques semaines après Paulo. Les projets se construisent sur la logique, pas sur les rêves. Et notre force, c'est la logique et l'équilibre des salaires de nos joueurs. Dybala est un grand joueur, mais nous ne pouvons pas nous le permettre », a-t-il indiqué. Le président marseillais ne compte pas faire de folies lors du prochain mercato. Tandis que l’attaquant de la Juventus devrait prendre une autre destination, le PSG, l’Inter Milan, Tottenham et Newcastle seraient sur ses traces.