Montpellier HSC Mercato : Un cadre du MHSC intéresse Benfica

Publié par Thomas G. le 20 avril 2022 à 17:44

Montpellier HSC Mercato : Les Montpelliérains ne sont pas encore parvenus à trouver un accord avec un international serbe qui pourrait partir au Portugal.

Montpellier HSC Mercato : Un latéral gauche intéresse Benfica

Le Montpellier HSC n'a plus rien à jouer cette saison. L’objectif de se qualifier pour la Coupe d’Europe ne sera pas atteint. Le MHSC doit maintenant prolonger ses cadres pour préparer la saison prochaine. En plus de Téji Savanier, un autre dossier donne du fil à retordre aux dirigeants.

Les Montpelliérains aimeraient prolonger le contrat de Mihailo Ristic qui expire à la fin de la saison. Pour l’instant, les deux parties n’arrivent pas à s’entendre. Mais un nouveau club se montre intéressé pour le joueur. Selon le journal portugais Record, l’international serbe serait dans le viseur du Benfica Lisbonne. Les Benfiquistes veulent recruter un latéral gauche pour pallier au départ de Grimaldo. Les agents de Mihailo Ristic discutent avec le club portugais. Mais les Pailladins n’ont pas encore dit leur dernier mot, puisqu'une réunion est prévue en fin de semaine avec les représentants du joueur. Les dirigeants comptent sur lui la saison prochaine. Mihailo Ristic est également dans le viseur de l'OM.

Quel visage pour le Montpellier HSC l’an prochain ?

En plus de Mihailo Ristic, les Montpelliérains ont plusieurs dossiers chauds à régler. Les Pailladins doivent régler la question de l’avenir de Téji Savanier. De plus, Jonas Omlin et Stephy Mavididi devraient quitter le club. Ces départs ont pour but de renflouer les caisses montpelliéraines.

Du côté des arrivées, le MHSC est intéressé par Younès Belhanda et Arnaud Nordin. Le mercato sera ambitieux pour les Héraultais. Ils veulent retrouver la Coupe d’Europe dix ans après. En plus des joueurs expérimentés, le Montpellier HSC s'est également positionné sur l’espoir nancéen Warren Bondo. Les Montpelliérains devraient arborer un nouveau visage dans une saison qui sera particulière, qui sera coupée en deux en raison de la Coupe du Monde.