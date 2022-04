Montpellier HSC Mercato : Un grand gardien sur le départ du MHSC ?

Publié par Thomas G. le 19 avril 2022 à 14:04

Montpellier HSC Mercato : Les dirigeants Montpelliérains pourraient profiter de la bonne saison de leur gardien pour le vendre dès cet été.

Montpellier HSC Mercato : Un international suisse sur le départ ?

Le MHSC vit une fin de saison compliquée. Les Montpelliérains sont hors course pour une qualification en coupe d’Europe. Après un nouveau revers face au Stade de Reims, des sifflets ont été entendus dans les travers de la Mosson.

Selon Bertrand Queneutte, journaliste chez France Bleu Hérault, les Pailladins souhaiteraient vendre Jonas Omlin. « On peut vous confirmer que les dirigeants du MHSC envisagent sérieusement de vendre Jonas Omlin, l’été prochain. On l’avait déjà dit, mais on le confirme. C’est une possibilité et clairement envisagé par La Paillade de faire une plus-value sur un Omlin qui est international et (très) très bon cette saison. » Les dirigeants du MHSC voudraient surfer sur la bonne saison de leur gardien international pour le vendre à prix fort. Cette vente permettrait au club de se renforcer l’été prochain sans trop se faire dépouiller. L’été dernier, Montpellier avait perdu coup sur coup Gaëtan​ Laborde et Andy Delort.

Confiance en Dimitry Bertaud

Une information plausible, car le remplaçant de Jonas Omlin est déjà tout trouvé. Il s’agit de Dimitry Bertaud. Le gardien formé au club a impressionné cette saison. Il aurait convaincu ses dirigeants et son entraîneur. En cas de vente de Jonas Omlin, le poste de numéro 1 devrait lui être confié.

Bertrand Queneutte a confirmé la tendance sur les antennes de France Bleu Hérault. « Dimitry Bertaud est en train de nous prouver qu’il peut être le numéro 1 de la Paillade et Jean-Yves Hours nous en avait parlé lui aussi. Omlin, si on peut faire un billet dessus, en ayant Dimitry qui fera l’affaire, c’est parfait. » Par ailleurs, les dirigeants du MHSC ont montré un intérêt pour Younès Belhanda et ont également permis le retour de Rémy Cabella. L'éventuelle promotion de Dimitry Bertaud montre une nouvelle fois que le MHSC veut faire confiance aux joueurs formés au club.