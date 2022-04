OL Mercato : Lyon sur un coup à 0€ pour la succession d’Emerson

Publié par Ange A. le 21 avril 2022 à 01:04

OL Mercato : L’Olympique Lyonnais compte s’offrir un nouveau latéral gauche cet été. Lyon préparerait un joli coup en Ligue 1.

OL Mercato : Emerson vers la sortie à Lyon

Après le prêt de Mattia De Sciglio, l’Olympique Lyonnais s’est attaché les services d’Emerson Palmieri l’été dernier. Le champion d’Europe italien, également vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, est prêté avec option d’achat. Proche d’un retour au club londonien cet hiver, l’arrière gauche transalpin a souvent ouvert la porte à un transfert définitif à Lyon. Seulement, les performances du latéral de 27 ans peinent à convaincre la direction des Gones. Raison pour laquelle Emerson devrait retourner à Chelsea cet été. Il est encore sous contrat avec le club londonien jusqu’en 2024. Alors qu’un départ d’Emerson se profile, l’ OL tiendrait son remplaçant en Ligue 1 comme l’indique Foot Mercato.

Ghislain Konan, priorité pour Lyon cet été

Le site spécialisé assure que l’Olympique Lyonnais a érigé Ghislain Konan en priorité au poste d’arrière gauche pour le prochain mercato. Âgé de 26 ans, l’international ivoirien dispute sans doute sa dernière saison au Stade de Reims. Pas prolongé, le latéral est en fin de contrat au club champenois. Une situation contractuelle qui plairait donc à l’ OL à en croire la source. Malgré son statut, l’arrière gauche, très en vue lors de la dernière CAN au Cameroun, réalise une belle saison avec Reims. Épargné par les pépins physiques, l’Abidjanais a disputé 27 matchs de Ligue 1 cette saison, tous en tant que titulaire. Il compte un but et trois passes décisives. Suffisant également pour taper dans l’œil des recruteurs lyonnais.

En cas de transfert à Lyon, Ghislain Konan évoluerait dans son deuxième club de Ligue 1. Les Portugais de Vitoria Guimaraes avaient ouvert les portes de l’Europe à l’Ivoirien en 2016. Il était alors sociétaire de l’ASEC Mimosas (D1 ivoirienne), son club formateur. Il a rejoint Reims contre 4 millions d’euros en 2018.