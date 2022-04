ASSE : La grosse annonce de Pascal Dupraz après Bordeaux

Publié par Ange A. le 21 avril 2022 à 08:04

ASSE : Pascal Dupraz a fait une énorme promesse aux supporters de Saint-Étienne après le match nul arraché contre Bordeaux mercredi.

ASSE : Les Verts accrochés et de nouveau barragistes

Victorieux de Brest (2-1) lors de la dernière journée, Saint-Étienne n’est pas parvenu à signer un nouveau succès. L’ ASSE a même frôlé le pire mercredi contre les Girondins de Bordeaux, des concurrents directs dans la course au maintien. Menés (2-0) après 23 minutes de jeu, les Verts sont parvenus à arracher le match nul sur la pelouse du FCGB. Denis Bouanga (33e) et Arnaud Nordin (65e) ont permis au club ligérien de ramener un précieux point de Bordeaux. Suite à cette contreperformance, les Stéphanois retrouvent la place de barragiste, Clermont s’étant imposé contre Troyes. Malgré cette position, Pascal Dupraz reste optimiste pour l’objectif principal du club.

Dupraz promet du lourd pour Saint-Étienne

L’entraîneur de l’AS Saint-Étienne a salué la force de caractère des siens même s’il s’attendait à un nouveau succès. Pour le coach de l’ ASSE, il faut surtout régler les lacunes défensives de son équipe. Laquelle devrait composer jusqu’à la fin de la saison sans Falaye Sacko, l’une des rares satisfactions dans ce secteur. « Il faut qu’on règle nos problèmes défensifs, qu’on arrête ces cartons stupides et qu’on trouve la bonne formule. Vous allez me dire que c’est un problème, mais croyez-moi, c’est très compliqué de confectionner une défense solide », a souligné le technicien stéphanois.

Malgré les largesses de sa défense, Pascal Dupraz est convaincu que Saint-Étienne évoluera dans l’élite la saison prochaine. « Mais ce club mérite de rester en Ligue 1. Ce groupe me donne de la force et de la joie. Je les admire. Quelquefois, ils m’irritent par leurs hésitations défensives, mais j’ai plus que de l’espoir. Je le dis ce soir : l’AS Saint-Étienne va se maintenir », a assuré le successeur de Claude Puel.