ASSE : Pascal Dupraz espère un miracle pour le maintien

Publié par Ange A. le 18 avril 2022 à 08:15

ASSE : Désormais hors de la zone de relégation avec Saint-Étienne, Pascal Dupraz espère un important retour pour assurer le maintien.

ASSE : Pascal Dupraz espère un gros renfort en défense

Vainqueur du Stade Brestois (2-1), Saint-Étienne n’est plus relégable à l’issue de la 32e journée. L’ ASSE occupe la 17e place de Ligue 1 et peut croire en ses chances de maintien dans l’élite. Pour autant, Pascal Dupraz reste stoïque. L’entraîneur des Verts sait que rien n’est joué avec six matchs encore à disputer. Surtout que le club ligérien ne dispose que d’un seul point d’avance sur Clermont, le nouveau barragiste. Pour cette fin de saison, le coach stéphanois espère à nouveau pouvoir compter sur un important renfort en défense. Pascal Dupraz souhaite un renversement de situation pour Falaye Sacko dont la saison semble compromise avec les Verts.

Un possible retournement de situation pour Falaye Sacko ?

Recruté dans le cadre d’un prêt cet hiver en provenance de Boavista, Falaye Sacko est rapidement devenu un indispensable de Pascal Dupraz. À tel point que son transfert définitif à Sainté est même déjà évoqué. La presse portugaise révélait même qu’une offre dont le mont n’avait pas fuité avait été transmise à Boavista. Le défenseur malien de 26 ans a enchaîné sept titularisations avec l’AS Saint-Étienne jusqu’à sa grave blessure contre l’ESTAC lors de la 29e journée.

Victime d’une rupture du ligament latéral interne du genou droit, la saison de Sacko semblait terminée. Mais aux dernières nouvelles, le défenseur retourné au Portugal pour les soins réaliserait des progrès remarques. De quoi susciter l’enthousiasme de Pascal Dupraz qui déplore le niveau affiché par sa défense depuis la blessure du Malien. « On espère que Falaye pourra jouer quelques matchs. Parce que Sacko nous manquant, on est tout d’un coup bancal derrière », a indiqué le technicien savoyard.