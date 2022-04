AS Monaco Mercato : Un grand coup avec le Bayern se confirme

Publié par Ange A. le 21 avril 2022 à 08:34

AS Monaco Mercato : Alexander Nübel a tranché sur la question de son avenir. Le portier est prêté sans option par le Bayern Munich.

AS Monaco Mercato : Alexandre Nübel tranche pour son futur

L’AS Monaco a pioché du côté du Bayern Munich l’été dernier pour renforcer ses rangs. Le club princier a recruté Alexander Nübel dans le cadre d’un prêt. Aucune option n’est assortie au prêt du portier allemand. Lequel s’est engagé pour deux saisons avec l’ASM. Seulement, son possible retour au Bayern dès cet été a été évoqué par la presse allemande. Selon celle-ci, les dirigeants bavarois voudraient progressivement le préparer à la succession du vieillissant Manuel Neüer (36 ans). Dans un entretien à Bild Live, le portier monégasque a tranché sur cette question. L’heure n’est pas encore à son retour en Bavière. Le gardien de 25 ans assure qu’il sera encore sur le Rocher la saison prochaine.

« Je jouerai à l’AS Monaco la saison prochaine. Mon contrat de prêt ici est de deux ans. Revenir à Munich cet été, n’est pas une option. Si le Bayern a autre chose en tête, il faut en parler. Mais pour moi ce n’est pas une option pour le moment », a expliqué le joueur encore sous contrat jusqu’en 2025 avec le Rekormeister.

Un retour au Bayern compromis par Neüer

Alexander Nübel apprécie peu la concurrence avec Manuel Neüer. Recruté par le Bayern en 2020, il n’a disputé qu’une seule saison avant son départ en prêt à l’ASM. Une saison à oublier pour l’ancien de Schalke 04 qui a davantage ciré les bancs du futur champion d’Allemagne. Il n’a disputé que 4 rencontres pour 4 buts concédés et n’a réalisé qu’un seul clean-sheet. À Monaco, que ce soit sous Niko Kovac ou Philippe Clément, il est le numéro 1 à son poste et engrange du temps de jeu. Raison pour laquelle il ne se voit pas retourner à Munich pour jouer les doublures de Neüer. « Si Manuel Neüer est là, il jouera. Et je ne pense pas que je reviendrai alors au Bayern à ce moment-là », a prévenu Nübel.