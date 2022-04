PSG Mercato : Leonardo proche d’une signature prodigieuse à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 21 avril 2022 à 14:13

PSG Mercato : À quelques mois de la fin de saison, Leonardo se rapprocherait de la finalisation d’un dossier très important pour le Paris SG.

PSG Mercato : Leonardo optimiste pour la signature de Xavi Simons

Au Paris Saint-Germain, il n’y a pas que la situation de Kylian Mbappé qui préoccupe Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Libre le 30 juin prochain comme l’international français de 23 ans, le jeune milieu de terrain néerlandais Xavi Simons n’a toujours pas paraphé un nouveau bail, alors que le club de la capitale ne veut pas le perdre. Mais après plusieurs mois de négociations et malgré plusieurs sollicitations d’autres clubs européens, une issue positive se dessinerait pour l’avenir du joueur de 19 ans.

Considérée comme un futur crack et un potentiel Ballon d’Or, l’ancienne pépite du FC Barcelone incarne l’avenir du Paris Saint-Germain. Et d’après les informations relayées ces dernières heures par Foot Mercato, la direction parisienne aurait bon espoir de convaincre Xavi Simons de parapher un nouveau bail. Leonardo travaillerait d’arrache-pied dans ce dossier avec le but d’intégrer l’international espoir néerlandais dans la rotation la saison prochaine. En revanche, même si l’optimisme est de mise pour l’avenir de Simons, le club de la capitale devra tout de même se méfier jusqu’au bout.

PSG Mercato : Le Barça et le Bayern veulent contrarier les plans du Paris SG

Selon le journaliste Santi Aouna, Xavi Simons serait toujours dans le collimateur du FC Barcelone et du Bayer Leverkusen. Selon une source allemande, le Bayer aurait même déjà transmis une proposition ferme au compatriote de Georginio Wijnaldum en vue d’une arrivée libre en Bundesliga dès cet été. En attendant de voir si le club qui a permis à l’ancien Titi, Moussa Diaby, de se révéler à l’Europe tout entière parviendra à attirer Xavi Simons. Le quotidien L’Équipe explique dans son édition du jour qu’une prolongation au Paris Saint-Germain est plutôt l’option la plus sérieuse dans ce dossier, même si aucune décision définitive n’a encore été arrêtée par le joueur.