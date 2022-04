PSG Mercato : Leonardo proche d'une belle affaire en défense

Publié par Ange A. le 22 avril 2022 à 05:13

PSG Mercato : Le Paris Saint-Germain pourrait réaliser une belle affaire cet été avec Thilo Kehrer, très courtisé sur le marché.

PSG Mercato : Ça se bouscule déjà pour Thilo Kehrer

Le Paris Saint-Germain sera de nouveau à la une cet été lors du mercato. Outre la question de l’avenir de Kylian Mbappé, le PSG a d’autres dossiers en suspens. Le futur champion de France souhaite notamment renflouer ses caisses en se séparant de certains indésirables. Le club francilien compte sur une vente de Thilo Kehrer dès cet été. Au terme de cette saison, il ne restera qu’une seule année de contrat au polyvalent défenseur âgé de 25 ans. L’objectif pour le board parisien étant de ne pas laisser le défenseur allemand partir gratuitement dans un an. D’après Calcio Mercato, Leonardo et Paris peuvent se frotter les mains. Le portail italien révèle que Thilo Kehrer conserve une belle cote sur le marché des transferts.

Vers une braderie de Kehrer cet été ?

Malgré son statut de remplaçant, l’international allemand est sur les tablettes de plusieurs écuries européennes. Des intérêts de clubs italiens, allemands et anglais sont évoqués par la source. Les géants de Serie A que sont la Juventus et l’AC Milan s’intéresseraient au défenseur du Paris Saint-Germain. En Premier League, West Ham suivrait Thilo Kehrer. Un possible retour au bercail serait également possible puisque le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen aurait coché le nom de l’ancien sociétaire de Schalke 04.

Recruté en 2018 contre 37 millions d’euros, Thilo Kehrer est barré par la concurrence à son poste à Paris. L’Allemand compte 31 apparitions cette saison, dont 19 titularisations, pour deux buts inscrits. Au vu de sa situation, sa valeur marchande a pris un coup sur le marché des transferts. D’après Transfermarkt, il ne faudrait plus que 25 millions d’euros pour s’attacher les services du polyvalent défenseur.