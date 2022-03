PSG Mercato : Vers un bras de fer spectaculaire au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 29 mars 2022 à 23:12

À un peu plus de deux mois de la fin de saison, les lignes bougent déjà au PSG. Le club parisien veut une refonte de son effectif. Et ça promet !

Un défenseur veut compliquer la tâche du PSG

Après la nouvelle désillusion en Ligue des Champions, les dirigeants du Paris Saint-Germain voudraient procéder à un vaste chamboulement dans leur effectif afin d’apporter du sang neuf à la bande à Lionel Messi. Toutefois, il faudra compter avec l’intransigeance de certains joueurs qui comptent bien aller au terme de leur contrat. C’est le cas de Thilo Kehrer. En effet, selon les informations divulguées par le journaliste Florian Plettenberg de Sky Sports, le polyvalent défenseur de 25 ans n’aurait aucune intention de prolonger son bail qui expire en juin 2023.

Arrivé à l’été 2018 en provenance de Schalke 04 contre une enveloppe de 37 millions d’euros, l’international allemand viserait un départ libre dans un an. Un scénario que ne prévoit pas du tout le club de la capitale qui a fortement besoin de renflouer ses caisses. Nasser Al-Khelaïfi et les siens vont donc tenter de le vendre cet été. Le joueur va-t-il accepter de partir ou engager un bras de fer avec sa direction ? Actuellement en sélection, le coéquipier de Marquinhos a fait le point sur sa situation.

PSG Mercato : Thilo Kehrer fait le point sur son avenir

Présent en conférence de presse ce lundi, Thilo Kehrer s’est dit satisfait pour ses 28 matches disputés cette saison avec le Paris Saint-Germain. Désireux d’être à la Coupe du monde au Qatar avec la Mannschaft, le protégé de Mauricio Pochettino espère continuer de jouer « autant que possible » afin d’être dans le groupe d’Hansi Flick pour Qatar 2022.

« Je suis à Paris depuis trois ans et demi. Nous avons été éliminés en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mais nous avons un championnat à terminer, c’est sur cela que je me concentre. Tout va toujours très vite pour moi, j’ai joué 28 matchs avec le PSG cette saison et mon objectif est de jouer le plus possible. Je me concentre bien sûr aussi sur la Coupe du monde cet hiver, c’est pourquoi je veux garder du rythme et jouer le plus de matchs possible », a expliqué le compatriote de Julian Draxler. Le PSG est donc prévenu.