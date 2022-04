Stade Rennais Mercato : Un cadre confirme son départ du SRFC

Publié par Ange A. le 22 avril 2022 à 06:43

Stade Rennais Mercato : En fin de contrat, Jonas Martin va quitter le SRFC. Le milieu de terrain s’est confié avant son départ de Rennes.

Stade Rennais Mercato : Un dernier objectif pour Jonas Martin au SRFC

Arrivé au Stade Rennais en 2019, Jonas Martin s’apprête à quitter le SRFC. Son contrat n’ayant pas été prolongé, le milieu de terrain sera libre à la fin de la saison. Rennes étant encore engagé dans la course à l’Europe, le milieu de 32 ans entend lutter pour terminer sa pige sur une note positive. Pas question de se relâcher dans ce sprint final. « Pour mon avenir personnel, c’est mieux de faire de belles performances. Je suis à 100 % concentré avec le club [...] Je partirai la tête haute, malgré deux ans avec énormément de blessures, j’ai toujours essayé de revenir, je n’ai jamais triché, j’ai toujours tout donné pour le club. Je veux laisser une bonne image de moi ici », a expliqué l’ancien Strasbourgeois selon les propos rapportés par Ouest-France.

Un avenir toujours flou après Rennes

Triste à l’idée de devoir quitter le Stade Rennais, Jonas Martin se sent libéré d’un certain poids. Le milieu de terrain se satisfait d’avoir réglé la question de son avenir avec la direction du SRFC. « Là, au moins, c’est clair. Je sais où je veux aller et ce que le club veut faire. On s’est regardé droit dans les yeux, ils savent que je ne vais pas faire des trucs bizarres parce qu’ils m’ont dit ça. On se serre la main, je suis quelqu’un de loyal et tout le monde le sait », a assuré le milieu rennais. Mais pour le moment, le flou entoure son futur, notamment sa prochaine destination. Raison pour laquelle il espère bien terminer la saison pour rebondir dans un club au moins du même standing que Rennes.