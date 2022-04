OM Mercato : Le plan de Marseille pour conserver Amine Harit !

Publié par Timothée Jean le 22 avril 2022 à 10:43

OM Mercato : Prêté par Schalke 04, Amine Harit pourrait poursuivre son aventure à Marseille cet été. Les Marseillais s’activent pour son transfert définitif.

OM Mercato : Des négociations prévues pour Amine Harit

Après des débuts difficiles à l’Olympique de Marseille, Amine Harit semble avoir retrouvé son meilleur niveau de jeu sous le maillot phocéen. L’attaquant marocain a été l’un des grands artisans de la victoire de l’ OM face au FC Nantes (3-2), mercredi soir. C’est lui qui a inscrit le but de la victoire de son équipe. Sa belle prestation face aux Canaris n’est pas passée inaperçue.

Peu utilisé par Jorge Sampaoli lors de la première partie de saison, Amine Harit semble avoir finalement convaincu ses nouveaux dirigeants. Au point où Pablo Longoria aimerait le conserver cet été, surtout en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. RMC Sport assure en effet que la direction de l’ OM compte entamer des négociations avec l’entourage d’Amine Harit en vue d’un transfert définitif.

Schalke 04 fixe un prix pour Amine Harit

Les dirigeants marseillais semblent bien partis pour boucler ce dossier le plus rapidement possible. D’autant plus qu’Amine Harit n’a jamais caché son souhait de rester à l'Olympique de Marseille. Et de son côté, Schalke 04 ne serait pas contre l’idée de se séparer définitivement de son jeune attaquant. Selon la radio sportive, le club allemand réclamerait un chèque compris entre 8 et 9 millions d’euros pour son transfert. Ce prix pourrait être négociable entre les deux écuries.

Ainsi, l’ OM a de sérieuses chances de conserver Amine Harit à l’issue de la saison, à condition bien sûr que le club phocéen ne soit pas interdit de recrutement par l’UEFA. Pablo Longoria devra également se frotter à la concurrence de cadres de la Liga, puisque le FC Séville et Villarreal seraient aussi sur les traces de l’ancien Nantais.