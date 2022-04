ASSE-AS Monaco : La compo de Saint-Etienne avec des renforts !

Publié par Jules le 22 avril 2022 à 21:43

ASSE-AS Monaco : Match à enjeu ce week-end entre Saint-Etienne et Monaco qui, chacun de leur côté, se doivent de faire un bon résultat samedi soir.

ASSE-AS Monaco : Un match qui compte pour les deux clubs

Les deux équipes s'affrontent samedi à 19h dans un match qui pourrait bien être crucial dans cette fin de saison, où les objectifs des deux équipes sont bien différents. L' ASSE, qui a concédé le match nul contre les Girondins de Bordeaux, veut se replacer pour enfin quitter la place de barragiste qui lui colle à la peau depuis plusieurs semaines. Alors que ses concurrents directs sont à portée de main, une victoire contre l'AS Monaco pourrait permettre aux Verts de faire le plein de points et de confiance, malgré une affiche déséquilibrée.

Invité surprise dans la lutte pour la Ligue des Champions, l' AS Monaco fait une phase retour de haute volée. Alors que le club reste sur cinq victoires de rang en Ligue 1, notamment contre le PSG (3-0), le Stade Rennais (2-3) et l'OGC Nice (1-0), les Monégasques auront à cœur de s'imposer contre l' ASSE dans un match qui promet d'être tendu à Geoffroy-Guichard samedi soir. Attention tout de même à une équipe stéphanoise à réaction qui pourrait tenter de piéger l'ASM malgré la supériorité du club du Rocher sur le papier.

Romain Hamouma, enfin de retour

Le gros point qui fera plaisir aux supporters stéphanois, c'est le possible retour ce week-end de Romain Hamouma sur les pelouses de Ligue 1. Blessé au genou depuis début mars, il pourrait gratter quelques minutes de jeu et tenter d'apporter un peu de danger sur le but monégasque. Néanmoins, l'attaquant stéphanois devrait débuter la rencontre sur le banc et ne devrait entrer en jeu qu'en cours de partie pour l' ASSE.

Trois autres retours sont à signaler du côté de l' ASSE. Outre le retour de suspension d'Eliaquim Mangala, deux autres Stéphanois pourraient faire leur apparition en cours de match avec l'équipe de Pascal Dupraz. En effet, Saïdou Sow devrait être apte à jouer après une grosse blessure. C'est aussi le cas de Zaydou Youssouf qui pourrait, quant à lui, apporter une arme supplémentaire pour l'entraîneur stéphanois avec un profil qui manque souvent à l'AS Saint-Etienne.

La compo probable de l' ASSE :

Gardien : Bernardoni

Défenseurs : Bakayoko, Mangala, Nadé

Milieux de terrain : Silva, Camara, Gourna, Trauco

Attaquants : Bouanga, Khazri, Nordin

La compo probable de l' AS Monaco :

Gardien : Nubel

Défenseurs : Aguilar, Disasi, Badiashile, Henrique

Milieux de terrain : Vanderson, Fofana, Tchouaméni, Golovin

Attaquants : Ben Yedder, Volland