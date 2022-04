Vente OM : De nouveaux indices qui contredisent Longoria

Publié par ALEXIS le 23 avril 2022 à 11:19

Le dossier de la vente de l’ OM ne serait pas une rumeur persistante, malgré la mise au point du président Pablo Longoria cette semaine.

Vente OM : Longoria dément encore la rumeur

La rumeur sur une potentielle vente de l’ OM à des investisseurs de l’Arabie Saoudite a ressurgi ces dernières semaines. Frank McCourt a pourtant toujours démenti l’idée de céder le club acquis en 2016 des mains de Margarita Louis-Dreyfus. Relancé sur le dossier de la vente de l’Olympique de Marseille, par les médias italiens, Pablo Longoria s’est dit surpris de la résurgence de cette rumeur. Il a indiqué avec insistance que le club phocéen n’est pas sur le marché. « Les rumeurs concernant la vente de l'OM me surprennent. Le propriétaire a fait une déclaration, il est venu ici, il a dit aux fans que ce club n'est pas à vendre. Je suis désolé de décevoir ceux qui répandent de telles rumeurs : Marseille n'est pas à vendre », a répondu le dirigeant de l’OM, cette semaine.

L'Olympique de Marseille « est déjà vendu », selon Vézérian

Pas de quoi rassurer le journaliste Thibaud Vézérian. Ce dernier ne cesse de répéter que le club olympien est bel et bien en vente. Il assure même que le club classé 2e de la Ligue 1 a déjà été cédé. « Longoria dit que Marseille n’est pas à vendre. Factuellement, il a raison puisque Marseille est déjà vendu », a-t-il lâché sur les réseaux sociaux, en répondant à des supporters de Marseille. L’ex-chroniqueur de la Chaine L’Équipe s’est ensuite étonné de la déclaration récente de Pablo Longoria. « Comment peut-il dire qu’il est surpris des rumeurs, quand on se souvient que Frank McCourt avait annoncé à l’été 2020 qu’il ne mettrait plus un euro dans le club, et que l’ OM jouerait la Ligue des champions comme on peut, cela avait poussé Villas Boas », a-t-il ressorti.

Des indices sur la vente du club phocéen

Thibaud Vézéria a livré également des indices qui confirment, selon lui, que la vente du club logé au stade Vélodrome n’est pas une simple rumeur persistante. « En octobre-novembre 2020, il y a une augmentation de capital du club équivalente aux trois dernières, cela correspond à remettre les chiffres à zéro pour vendre (…) Pourquoi l’ OM est présent dans le Delaware (un État des USA particulièrement avantageux sur le plan fiscal, ndlr) ? Pourquoi l’Olympique de Marseille a recruté un entraîneur hyper cher ? Pourquoi il y a 12 joueurs arrivés et aucun départ alors que la masse salariale est contrôlée ? Si le club n’est pas vendu, comment c’est possible ? » a-t-il questionné.

Pour finir, le journaliste sportif a expliqué le démenti de Pablo Longoria cette semaine. « Arrêter de croire que le dernier qui a parlé a raison, arrêter de croire que chaque démenti a une valeur, de croire que tout le monde dit la vérité. Comment vouliez-vous que Longoria réponde autrement ? Il est obligé de dire non, et quand ça sortira, ils raconteront l’histoire qu’ils ont envie, que ça s’est fait en une semaine ou deux, et moi je vais raconter ce que je sais », a justifié Vézéria.