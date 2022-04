PSG Mercato : Di Maria s’en va, un Ballon d’Or africain arrive !

Publié par JEAN-LUC D le 23 avril 2022 à 15:51

PSG Mercato : Sauf surprise, Angel Di Maria va quitter le Paris SG cet été. Pour le remplacer, Leonardo avance sur la piste d’un Ballon d’Or africain.

PSG Mercato : Riyad Mahrez successeur de Di Maria au Paris SG ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, Riyad Mahrez pourrait quitter les rangs de Manchester City lors du prochain mercato estival. Ne se contentant plus de son statut de remplaçant de luxe chez les Citizens, le milieu offensif de 31 ans veut changer d’air pour retrouver une place de titulaire indiscutable dans un autre club. Alors que Di Maria s’apprête à faire ses valises pour s’en aller librement à l’issue de son contrat le 30 juin, le Paris Saint-Germain étudierait la piste menant au Ballon d’Or africain 2016, selon les informations relayées ce samedi par le quotidien L’Équipe.

Auteur d’une excellente saison avec Manchester City, avec notamment 23 buts et 8 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues, l’ailier algérien ne semble pas particulièrement chaud à l’idée de parapher un nouveau bail. Pour éviter de le voir partir libre dans un an, le club anglais pourrait être tenté de le placer sur la liste des transferts durant l’intersaison. Une aubaine pour le Paris SG pour remplacer Angel Di Maria. Seulement, le tarif de Riyad Mahrez aurait également alerté d’autres grands clubs européens.

PSG Mercato : Le Real Madrid entre dans la danse pour Mahrez

Arrivé en juillet 2018 en provenance de Leicester City pour 67,80 millions d’euros, le capitaine de la sélection algérienne pourrait rapporter un peu plus de la moitié de son prix d’achat à un an de la fin de son contrat avec Manchester City. Lors d'un Space organisé sur Twitter, Foot Mercato confirme que le Paris Saint-Germain pourrait revenir à la charge pour Riyad Mahrez pour remplacer Angel Di Maria, qui va quitter la capitale après sept saisons de bons et loyaux services.

Le portail sportif précise même que le natif de Sarcelles ne serait pas insensible à cet intérêt, même si aucune discussion avec Leonardo n’a encore été engagée. Selon plusieurs médias anglais, les dirigeants de City pourraient lui délivrer un bon de sortie contre un chèque compris entre 30 et 40 millions d’euros. Un montant qui aurait suscité l’intérêt du FC Barcelone et du Real Madrid.

Affaire à suivre donc…