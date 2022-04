PSG Mercato : Un joyau du football anglais à deux pas du Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 23 avril 2022 à 18:06

PSG Mercato : En fin de contrat, Angel Di Maria s’apprête à faire ses adieux au Paris SG. Pour sa succession, une occasion en or se présenterait à Leonardo.

PSG Mercato : Di Maria bientôt remplacé par une star anglaise ?

Après sept saisons de bons et loyaux services, Angel Di Maria devrait quitter le Paris Saint-Germain durant l’intersaison. En effet, si l’international argentin aimerait bien rester une saison supplémentaire afin de terminer sa carrière européenne au PSG, Leonardo ne voudrait plus de lui, ne le jugeant pas suffisamment complémentaire avec ses autres partenaires d’attaque. Et alors que plusieurs noms sont évoqués pour sa succession, Leonardo pourrait avoir une ouverture en or avec l’attaquant de Manchester United, Marcus Rashford.

À un an de la fin de son contrat, l’international anglais de 24 ans est annoncé sur le départ à l’issue de la saison. Récemment, le journaliste Fabrice Hawkins a révélé que depuis l’été dernier, le Paris SG avait un accord de principe avec l’ailier international anglais, mais les Red Devils n’avaient pas jugé utile de le laisser partir. Ce vendredi, le journal espagnol Sport confirme l’intérêt du club parisien pour Rashford en expliquant que le « joueur est encore dans le viseur du club » pour le prochain mercato. Et cela tombe bien puisque le board mancunien a décidé de se séparer de son joueur. Une aubaine pour le Paris SG dans l’optique d’un éventuel départ de Di Maria ou Kylian Mbappé.

PSG Mercato : Marcus Rashford placé sur la liste des départs à United

Avec une enveloppe de 240 millions d’euros, Erik Ten Hag, le nouvel entraîneur Manchester United, aura les moyens nécessaires pour bâtir son équipe lors du prochain mercato estival. Mais pour accueillir ses futurs nouveaux joueurs, le technicien néerlandais va devoir se séparer de plusieurs éléments lors de sa prise de fonction durant l’été. Et d’après les informations relayées par le Mirror et le Sun, ce sont au total 12 joueurs qui vont devoir faire leurs valises et quitter Old Trafford cet été.

Paul Pogba, Jesse Lingard, Edinson Cavani, Nemanja Matic, Juan Mata, Lee Grant, Phil Jones, Alex Telles, Aaron Wan-Bissaka, Éric Bailly, Marcus Rashford et Anthony Martial vont ainsi changer d’air à l’issue de la saison. Intéressé par Paul Pogba et Marcus Rashford, le Paris Saint-Germain pourrait avoir le champ libre sur ces deux dossiers. Toutefois, concernant Rashford, le vice-champion de France en titre devrait compter avec la concurrence du FC Barcelone, la Juventus Turin et le Bayern Munich.

Affaire à suivre donc pour le Paris Saint-Germain…