PSG Mercato : Des discussions judicieuses confirmées au Paris SG !

23 avril 2022

PSG Mercato : Le Paris SG s’apprête à vivre un été agité après un nouvel échec en LDC. En attendant, Leonardo s’active pour régler les dossiers en suspens.

PSG Mercato : Un Titi confirme des discussions pour son avenir

En parallèle des tractations pour la prolongation de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain avance également sur d’autres dossiers importants. Notamment ceux concernant l’avenir de plusieurs jeunes talents du club de la capitale. Si le cas de Xavi Simons semble le plus médiatisé, Leonardo s’active aussi afin de blinder ou trouver des solutions pour les plus méritants. C’est le cas d’Éric Junior Dina Ebimbe.

Resté au PSG après une saison en prêt du côté de Dijon, le milieu de terrain de 21 ans a été utilisé à 14 reprises cette saison par Mauricio Pochettino. Malgré ce faible temps de jeu, le Titi semble convaincu d’avoir un destin au Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Éric Junior Dina Ebimbe ne semble pas forcément intéressé par un départ. D’ailleurs, le jeune protégé de Mauricio Pochettino assure être en négociations avec ses dirigeants concernant son avenir.

Titulaire face au SCO Angers après l'absence de dernière minute de Mauro Icardi, Éric Junior Dina-Ebimbe a évoqué sa situation au Paris Saint-Germain. Si plusieurs jeunes sont pressés de quitter leur club formateur pour aller s’épanouir sous d’autres cieux, le jeune coéquipier de Presnel Kimpembe reste convaincu qu'il peut apporter à son club formateur, avec lequel des discussions sont en cours pour éventuellement prolonger son contrat. « Je discute en interne avec la direction. On essaye de trouver un terrain d’entente. Ça peut prendre du temps. J’essaye d’avoir le discours le plus rassurant possible et de faire le bon choix pour les saisons à venir », a expliqué Dina-Ebimbe. Reste maintenant à savoir comment se terminera cette affaire.