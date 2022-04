ASSE Mercato : Pascal Dupraz fixe déjà une priorité pour l'été

Publié par Ange A. le 23 avril 2022 à 23:38

ASSE Mercato : Pascal Dupraz a lancé un nouvel appel à sa direction après la gifle reçue au Chaudron ce samedi contre l’AS Monaco (4-1).

Monaco coule Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard

L’AS Saint-Étienne n’y arrive toujours pas. Samedi, l’ ASSE a lourdement chuté contre l’AS Monaco à Geoffroy-Guichard. Le club de la Principauté a confirmé son bel état de forme en étrillant les Verts sur leur terrain (4-1). Les Monégasques peuvent croire en leur chance de finir sur le podium. Ils restent sur six victoires de rang en Ligue 1. La dynamique n’est pas la même pour Saint-Étienne néanmoins assuré de terminer barragiste à l’issue de cette 34e journée du championnat. Les Verts ont concédé leur troisième défaite en ce mois d’avril. Ils ont encore affiché leurs lacunes défensives face à un concurrent un cran supérieur. De quoi courroucer Pascal Dupraz. Le coach stéphanois connaît le principal chantier du club ligérien cette fin de saison et pour le prochain mercato.

ASSE Mercato : Un gros chantier en défense cet été

« Dix-sept buts encaissés en avril, ça démontre qu’on défend mal. Il faut régler ce problème une bonne fois pour toutes. Sur chaque centre, les attaquants monégasques ont eu la position préférentielle. C’est un problème d’attitude et de comportement du défenseur. L’ ASSE doit retrouver une défense de L1 », a indiqué Pascal Dupraz après la rencontre. Malgré les largesses de sa défense, l’entraîneur des Verts reste confiant pour le maintien de Sainté en Ligue 1. « Le contenu contre Monaco était intéressant mais nous sommes trop friables, c’est certain. Je reste volontaire et tant pis pour les pessimistes », a lâché le technicien stéphanois.

Giflée par l’AS Monaco, l’AS Saint-Étienne jouera encore gros dans sa course au maintien lors de la prochaine journée. Les Verts se déplacent sur le terrain du Stade Rennais, un autre sérieux candidat à la course à l’Europe.