Angers SCO : Inquiétude en Anjou avant le déplacement à Monaco

Publié par ALEXIS le 25 avril 2022 à 22:20

Quelques jours avant le match qui oppose l’AS Monaco à Angers SCO (35e journée de Ligue 1), il y a des joueurs incertains en Anjou.

Angers SCO : Une victoire à Monaco pour se maintenir

Bien que 14e de Ligue 1 avec 35 points, Angers SCO n’est pas totalement assuré du maintien dans l'élite. Mais l’équipe de Gérald Baticle est bien placée dans la course pour le maintien, comparativement aux autres équipes classées en dessous. Elle a 11 points d’avance sur le FC Metz (20e) et 8 points de plus que Bordeaux (19e), les deux clubs relégables, après 34 journées de championnat. Vu l’écart de points avec les Messins et les Girondins, le SCO peut assurer son maintien en L1 dès ce week-end, lors du match contre l’AS Monaco, dimanche (15h). En cas de victoire sur les Monégasques, les Angevins ne pourront plus être rattrapés par les clubs menacés de descente aux enfers. Notons qu'en dehors de Metz et Bordeaux, l'ASSE (31 points), Clermont Foot (33 points), l'ES Troyes AC (33 points) et le FC Lorient (34 points) sont les autres clubs concernés par la lutte pour le maintien.

Angers SCO : Capelle, Boufal et Doumbia absents à l'entrainement

Mais les nouvelles en provenance du centre d’entrainement d’ Angers SCO ne s’annoncent pas bonnes. D’après les informations livrées, ce lundi, par Ouest-France, une grosse incertitude plane sur la présence de Pierrick Capelle et Sofiane Boufal dans le groupe angevin contre l’AS Monaco. Touché au niveau de l’abdomen et sorti du terrain (puis remplacé par Batista Mendy) lors du match contre Clermont Foot, dimanche (2-2), le milieu de terrain devait passer des examens pour déterminer la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité, d’après la source. Souffrant des Ischios depuis le match de mercredi face au PSG, l’ailier gauche marocain aussi est concerné par les tests médicaux. En plus de Capelle et Boufal, Souleyman Doumbia était également absent à l’entrainement ce lundi, pour raison de maladie, à en croire le journal régional.

En revanche, le média a confirmé le retour de Stéphane Bahoken et Mathias Pereira Lage à l’entrainement collectif. L’attaquant camerounais et le milieu de terrain portugais avaient manqué les trois derniers matchs d' Angers SCO. Ils sont donc espérés pour le match capital contre l'AS Monaco au stade Louis-II.