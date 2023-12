Après une première partie de saison ratée, le RC Lens va procéder à un ajustement de son effectif pendant le mercato d’hiver. Le club est déjà très actif pour se renforcer.

Mercato RC Lens : Un milieu et un arrière gauche en priorité

A moins de trois semaines de l’ouverture officielle du mercato hivernal, le RC Lens a déjà quelques noms sur ses tablettes pour renforcer l’équipe de Franck Haise. Vice-champion de France la saison dernière, les Sang et Or ont raté leur début d’exercice 2023-2024. Ils sont 7es à 2 journées de la fin de la phase aller de la Ligue 1. Des défaillances ont été constatées à des postes clés. En plus, le RCL va perdre des internationaux : Salis Abdul Samed (Ghana) et Nampalys Mendy ( Sénégal) lors de la CAN de janvier à la mi-février. En plus de l’absence de Deiver Machado, opéré des adducteurs et absent au moins deux mois. Le RC Lens cherche donc un milieu défensif et un arrière gauche en priorité, pour palier ses absences.

Onyemaechi et Souleyman Doumbia dans le viseur du RCL

L’une des premières pistes des recruteurs lensois mène vers Bruno Onyemaechi (24 ans), selon Foot Mercato. Il est suivi depuis l’été, mais grâce à ses performances avec Boavista dans le championnat portugais, il est potentiellement sélectionnable pour la CAN. Le club nordiste est donc contraint d’attendre la liste du sélectionneur du Nigéria avant de se lancer aux trousses au latéral gauche.

D'après la source, le RC Lens pense également à l’ivoirien Souleyman Doumbia (27 ans), qui est libre depuis son départ d’Angers SCO à l’été. Il pourrait être une solution à moindre coût pour les Artésiens. Au sujet de sa forme, la média spécialisé indique qu’il s’entraine avec un préparateur physique, en attendant une proposition. Le défenseur formé au PSG est donc prêt pour la compétition. En plus, il pourra mettre à profit la période de la trêve hivernale pour se fondre dans un effectif.

Franck Haise pourrait perdre 7 joueurs entre janvier et la mi-février

Pour rappel, Franck Haise, l’entraineur et manager général du Racing Club de Lens avait annoncé la couleur sur le mercato de janvier : « On se voit régulièrement pour évoquer les joueurs qui seraient susceptibles de venir pour six mois ou plus », a-t-il indiqué en conférence de presse il y a quelques jours. En effet, sept à huit joueurs lensois sont potentiellement concernés par la Coupe d’Afrique, la Coupe d’Asie ou la compétition U23 sud-américaine, pendant le mois de janvier et une partie du mois de février 2024.