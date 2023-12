Avec plusieurs départs annoncés à la CAN, le RC Lens souhaite recruter des joueurs cet hiver. Un milieu polyvalent plaît au club artésien, qui hésite à se lancer.

Mercato RC Lens : Le RCL ne lâche pas Souleyman Doumbia

À trois jours de l'ouverture du mercato hivernal, le RC Lens active de plus en plus de pistes. Franck Haise, l'entraîneur du club artésien, a récemment dévoilé ses priorités : un milieu récupérateur capable d'évoluer en charnière centrale, et un latéral gauche pour combler l'absence de Deiver Machado. La cellule de recrutement a peut-être trouvé le profil parfait pour remplacer provisoirement le Colombien.

D'après les informations du Quotidien du Sport, le RC Lens ne lâche pas Souleyman Doumbia. Cela ferait plusieurs semaines que Frédéric Hébert, nouveau coordinateur sportif du club, étudie son profil. Ancien milieu et défenseur gauche de l'Angers SCO et du Stade Rennais, Souleyman Doumbia a une bonne expérience de la Ligue 1. S'il a très peu joué chez les Rouge & Noir, le joueur s'est aguerri au sein du club de l'Anjou. Lors de la dernière saison, il a disputé 26 matchs.

Lens doute de la forme de Souleyman Doumbia

Tout porte à croire qu'il s'agit du joueur recherché par les Sang-et-Or. Souleyman Doumbia est libre depuis juillet dernier, ce qui est une bonne nouvelle sur le plan financier. De plus, l'international ivoirien ne participera pas à la CAN 2023. Jean-Louis Gasset, le sélectionneur des Élephants, ne l'a pas retenu dans sa liste si l'on se fie au communiqué officiel de la sélection jeudi.

Cependant, Franck Haise doute de sa forme selon Le Quotidien du Sport, et notamment sa capacité à être opérationnel rapidement. Il faut dire que le dernier match de Souleyman Doumbia remonte au 7 mai dernier (Angers 1-2 Monaco). Le latéral gauche de 27 ans intéresse également d'autres clubs d'après Foot Mercato. Osasuna et le FC Séville avaient manifesté leur intérêt l'été dernier. Le RC Lens devrait poursuivre ses recherches lors de l'ouverture du mercato hivernal, n'ayant de réelles vues que sur Alvaro Barreal (ailier) et Alexander Aravena (avant-centre).