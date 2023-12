Le Racing de Lens est à la quête d'un renfort défensif pour cet hiver, avec Souleyman Doumbia dans le viseur. Sauf que Franck Haise n'est pas convaincu.

Une recrue à 0 euro pour Franck Haise

La deuxième moitié de saison s'annonce bien chargée et compliquée chez les Sang et Or. Après un début de saison difficile, le RC Lens a fini par se remettre dans le sens de la victoire. Mais les hommes de Franck Haise sont bien loin de leurs standards de la saison dernière. Avant d'aborder la trêve internationale, Les a perdu son dernier match pour finir la première partie de la saison avec une septième place au classement de Ligue 1. Avec les barrages de Ligue Europa et la Coupe de France en ligne de mire, les Lensois doivent renforcer leur effectif. Et ce d'autant plus que plusieurs joueurs vont rejoindre leurs sélections pour la CAN 2023 ou la Coupe d'Asie ou le tournoi qualificatif des JO 2024. En ce sens, Joseph Oughourlian a coché le nom de Souleyman Doumbia. Le joueur formé au PSG présente l'avantage d'être libre sur le marché depuis la fin de son bail à Angers. Un bon coup à tenter pour les Lensois.

Franck hésite pour Souleyman Doumbia

En trois saisons passées à Angers, Souleyman Doumbia a disputé 78 matchs avec Angers. Mais depuis le 1er juillet dernier, le latéral gauche n'a plus rejoué puisqu'il est sans club depuis la fin de son contrat chez les Angevins. L'Ivoirien de 27 ans pourrait rebondir en Ligue dès janvier et cela passe par un intérêt du RC Lens. La direction fait du joueur une priorité mais suscite des inquiétudes chez Franck Haise. Le technicien français sait qu'il sera privé de plusieurs joueurs en janvier et souhaite la signature d'un joueur prêt à se jeter dans le grand bain de la pression et de la concurrence. Des critères auxquels ne répond pas Doumbia qui n'a plus joué depuis six mois. Haise doute ainsi de sa capacité à pouvoir répondre promptement dès son intégration. Dans le même temps, Franck Haise a déjà identifié un autre profil menant au Portugal. Il s'agit du Nigerian Bruno Onyemaechi, évoluant à Boavista.