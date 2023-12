Alors que plusieurs compétitions approchent, Franck Haise se retrouvera sans huit éléments durant le mois de janvier. Il faudra donc bel et bien recruter à Lens.

Une longue liste d'absents en janvier pour le RC Lens

Les craintes se confirment. Alors que le RC Lens, à l'image de Franck Haise, envisageait sérieusement de recruter lors du mercato hivernal, il va falloir se mettre au travail. Les absences de huit joueurs ont été confirmées pour le mois de janvier qui sera chargé. Septièmes de Ligue 1, les Sang-et-Or devront d'abord réussir leur entrée en Coupe de France contre l'AS Monaco (7 janvier). Ensuite, ils accueilleront le leader parisien le 14, avant de se déplacer à Toulouse (actuellement 16ème) le 28.

Face à ce calendrier donc, voici les joueurs du RC Lens qui manqueront à l'appel. D'abord, il y a les blessés longue durée : Deiver Machado, opéré des adducteurs début décembre, et Jimmy Cabot qui se remet d'une rupture du ligament croisé. En second lieu, on retrouve ceux qui ont été appelés pour la CAN 2023 : Nampalys Mendy (Sénégal), Salis Abdul Samed (Ghana), Morgan Guilavogui (Guinée) et Massadio Haïdara (Mali). Enfin, il faut ajouter les absences d'Abdukodir Khusanov (Coupe d'Asie avec l'Ouzbékistan) et Oscar Cortés (tournoi préolympique -23 ans avec la Colombie).

Plusieurs pistes pour les renforts, mais aucune avancée concrète

Désormais, le RC Lens est face à ses doutes. Franck Haise souhaite déjà deux renforts particuliers depuis une semaine : un milieu récupérateur capable d'évoluer en charnière centrale, et un latéral gauche pour compenser l'absence de Deiver Machado. Seulement, Frédéric Hébert peine à nouer de vrais contacts avec les joueurs visés.

Le nouveau coordinateur sportif du club a plusieurs pistes en tête, mais aucune ne semble mener à un transfert pour le moment. De plus, il a également du mal à respecter les demandes de l'entraîneur artésien. Frédéric Hébert a essentiellement ciblé des attaquants, comme Alvaro Barreal (ailier) et Alexander Aravena. La cellule de recrutement travaillerait néanmoins sur un ancien milieu et défenseur de l'Angers SCO, Souleyman Doumbia. Ce dernier attire les convoitises, bien qu'il n'ait plus joué depuis mai dernier. Cependant, sa condition physique est remise en question par le club nordiste. La direction du RCL devrait s'activer dans les prochains jours pour déceler d'autres profils intéressants.