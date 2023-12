Avec plusieurs départs attendus dans son effectif en janvier 2024, le Racing Club de Lens pourrait enregistrer la signature d'un ancien joueur du PSG.

Mercato RC Lens : Souleyman Doumbia dans le viseur de Lens

Le mercato hivernal sera un peu mouvementé du côté des Lensois. Franck Haise s'apprête à se passer de plusieurs joueurs attendus dans leurs sélections respectives pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 20023 en Côte d'Ivoire. Dans le même temps, d'autres sont concernés par la Coupe d'Asie des Nations. Ils sont au total sept joueurs qui devraient partir début janvier 2024. C'est dans ce contexte que Deiver Machado est lui blessé et sera absent pour un bon moment. Pour pallier cette absence dans le couloir gauche de la défense, Lens s'active sur une piste qui mène à Souleyman Doumbia.

Le joueur formé au Paris Saint-Germain est libre de tout contrat depuis son départ du SCO d'Angers en juillet dernier. Souleyman Doumbia se révèle être une option plus abordable pour la direction des Sang et Or pour renforcer le groupe de Franck Haise. L'Ivoirien de 27 ans est présenté comme un plan B pour Lens qui étudiait plutôt au départ la piste menant à Bruno Onyemaechi. Cependant, le Nigérian évoluant à Boavista au Portugal ne devrait pas être disponible avant le mois de février 2024.

Souleyman Doumbia, une piste à 0 euro

Arrivé en fin de contrat cet été, Souleyman Doumbia n'a pas été renouvelé à Angers. Le latéral gauche a donc quitté les Noir et Blanc après trois saisons passées au club. Libre sur le marché, il a l'avantage de ne rien coûter sur le marché et reste donc une option beaucoup plus envisageable pour le RC Lens. Le poste d'arrière gauche n'est cependant pas la seule priorité de la direction lensoise. Franck Haise devrait aussi voir débarquer un milieu de terrain pour renforcer son équipe pour la suite de la saison.