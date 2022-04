PSG Mercato : Avant Pogba, une signature colossale bientôt actée ?

Publié par JEAN-LUC D le 26 avril 2022 à 07:05

PSG Mercato : Priorité estivale du Paris SG, Paul Pogba va quitter Manchester United. En attendant, le club de la capitale pourrait frapper un gros coup.

PSG Mercato : Sergej Milinkovic-Savic au Paris SG pour 65M€ ?

Courtisan de longue date de Sergej Milinkovic-Savic, le Paris Saint-Germain serait déjà passé à l’action pour le milieu de terrain de la Lazio Rome. En effet, selon les dernières informations de CalcioNews24, les dirigeants parisiens auraient transmis une offre de 65 millions d’euros à Mateja Kezman, agent de l’international serbe de 27 ans et ancien joueur des Rouge et Bleu, pour le club italien.

Un montant que les Biancocelesti seraient prêts à accepter. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Milinkovic-Savic pourrait donc quitter la Serie A pour la Ligue 1 dans quelques mois. D’autant que Maurizio Sarri, après avoir resté un temps, se serait finalement fait une raison pour Milinkovic-Savic, à la seule condition que sa direction recrute l’international brésilien d’Everton, Allan (31 ans) pour le remplacer.

PSG Mercato : Le duo Pogba-Savic à Paris la saison prochaine ?

Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un second été animé. En effet, après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le club de la capitale sera encore une fois très actif sur le marché des transferts à l’issue de la saison. Et au milieu de terrain, Nasser Al-Khelaïfi et les siens viseraient deux profils spécifiques. D’après les informations du quotidien L’Équipe, le nouveau champion de France voudrait recruter un milieu défensif « à gros volume de jeu » et un milieu offensif « capable de finir les actions. »

Dans cette optique, les dirigeants parisiens auraient les regards tournés vers Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Paul Pogba (Manchester United), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) etFabinho (Liverpool). Le premier et le dernier cité semblent difficiles à boucler, Tchouaméni préférant un transfert à l’étranger, notamment au Real Madrid, Fabinho étant loin d’un départ de Liverpool.

Par contre, Paul Pogba, se verrait bien sous les couleurs rouge et bleu, tandis que CalcioNews24 assure que l’entraîneur de la Lazio Rome, Maurizio Sarri aurait déjà donné son accord pour le départ de son protégé serbe. Le Paris SG pourrait donc aligner une triplette Verratti-Savic-Pogba au milieu de terrain la saison prochaine. Le Paris SG devra toutefois se méfier de la concurrence du Bayern Munich, Manchester United, Juventus Turin et de l’Inter Milan.

Affaire à suivre donc…